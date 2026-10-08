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Luana Piovani comemora nova vitória na Justiça em processo movido por Sari Corte Real

TJPE manteve decisão que rejeitou pedido de R$ 50 mil feito pela empresária contra a atriz

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:06

Luana Piovani vence recurso de Sari Corte Real e celebra decisão da Justiça
Luana Piovani vence recurso de Sari Corte Real e celebra decisão da Justiça Crédito: Reprodução

Luana Piovani comemorou nesta quinta-feira (8) uma nova decisão favorável em um processo movido por Sari Corte Real. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) rejeitou, por unanimidade, o recurso apresentado pela empresária e manteve a decisão de primeira instância, que já havia negado o pedido de indenização feito contra a atriz.

Sari havia solicitado R$ 50 mil por danos morais por declarações feitas por Luana. Com o julgamento em segunda instância, o pedido continua sem ser acolhido pela Justiça.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
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Luana Piovani por Reprodução

Após saber do resultado, Luana publicou um vídeo nas redes sociais celebrando a decisão. A atriz também voltou a comentar o caso envolvendo Sari e defendeu que ela cumpra a pena determinada pela Justiça.

Sari Corte Real foi condenada em 2022 pela morte de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos. O menino morreu em 2020, após cair do prédio onde estava no Recife. Na ocasião, a mãe de Miguel trabalhava como empregada doméstica no local e havia deixado o filho sob os cuidados de Sari.

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O caso teve ampla repercussão nacional e resultou na condenação de Sari na esfera criminal.

Paralelamente ao processo relacionado à morte de Miguel, a empresária acionou Luana na Justiça por causa das manifestações públicas da atriz sobre o caso. A primeira decisão foi favorável a Luana e agora foi mantida pelo TJPE em segunda instância.

Nas redes sociais, a atriz classificou o resultado como mais uma vitória no processo e voltou a defender seu posicionamento sobre a condenação de Sari.

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