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Luana Piovani compartilha registros de dias de praia com os filhos: ‘Eu que fiz’; veja fotos

Viagem aconteceu após desentendimentos de Luana Piovani e Pedro Scooby

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:57

Luana Piovano ficou com os filhos no feriado
Luana Piovano ficou com os filhos no feriado Crédito: Reprodução | Instagram

Luana Piovani, de 50 anos, compartilhou vários registros de sua viagem para Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano, com os filhos mais novos, os gêmeos Bem e Liz, de nove anos.

Nos registros, a atriz aparece com vários biquínis curtindo as belezas da região junto com as crianças.

Luana Piovani com os filhos

Regitros de Luana Piovaniem Fernando de Noronha por Reprodução | Instagram
Regitros de Luana Piovaniem Fernando de Noronha por Reprodução | Instagram
Regitros de Luana Piovaniem Fernando de Noronha por Reprodução | Instagram
Regitros de Luana Piovaniem Fernando de Noronha por Reprodução | Instagram
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Regitros de Luana Piovaniem Fernando de Noronha por Reprodução | Instagram

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Em um dos cliques, Bem mostra o talento que herdou do pai, Pedro Scooby, ao surfar. Luana ainda mostrou que tomou banho de mar com Liz.

A apresentadora ainda publicou uma foto entre os gêmeos, cheia de orgulho e declarou: “Eu que fiz”. A artista também é mãe de Dom, de 14 anos, que mora com o pai no Rio de Janeiro.

No feriado de 7 de Setembro desta segunda-feira (7(, a atriz ainda compartilhou mais fotos da viagem. "Meu pequeno grande mundo. Minha pausa. Meu encontro com Deus. Meu silêncio. Pôr do sol, pintinhos, amigos. Amigos. E mainha”. Ela também agradeceu pelos registros feitos durante a viagem. "Grata pelos inesquecíveis registros", afirmou.

A viagem aconteceu após Luana e Scooby protagonizarem mais um desentendimento público envolvendo a criação dos filhos. Tudo começou após Bem e Liz passarem uma temporada com o pai.

A atriz usou as redes sociais para dizer que as crianças retornaram com piolhos e machucados nas pernas. O surfista rebateu a ex-esposa e negou que foi negligente nos cuidados com os filhos.

Tags:

Luana Piovani

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