TIGRINHO PROIBIDO

Luana Piovani detona influenciadores que falam em deixar o Brasil após restrições às bets e alfineta Luciano Huck e Vini Jr.

Ela também ampliou as críticas para personalidades conhecidas que já estiveram associadas a campanhas de casas de apostas

WIadmir Pinheiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 19:02

Luana Piovani detona influenciadores que falam em deixar o Brasil após restrições às bets Crédito: Reprodução

Luana Piovani ironizou neste domingo (27) a possibilidade de influenciadores que divulgaram bets deixarem o Brasil após as novas restrições às apostas online. A atriz, que mora em Portugal, criticou personalidades que se declararam contra às proibições e afirmou que os portugueses deveriam se preocupar com uma eventual chegada em massa desses brasileiros ao país.

"Eu tô vendo toda essa repercussão, quase dá para chamar de hilária, dos limítrofes ignóbeis todos achando ruim a proibição das bets. Daí eu acabei de ver um vídeo falando que é isso mesmo, que agora Portugal vai pagar por tudo que fez pelo Brasil, porque aquele aborto da natureza tá indo morar em Portugal, né?", disparou.

As polêmicas de Luana Piovani 1 de 12

Segundo internautas, a declaração foi uma indireta ao influenciador Rico Melquiades, campeão de A Fazenda 13. Sem citar o nome dele, Luana também ironizou a possibilidade de outros influenciadores ligados à divulgação de apostas se mudarem para Portugal.

"Por que todos esses vendedores de bet não se desesperam e não vão todos para Portugal? Porque realmente é praticamente uma ameaça, né? Esses 15 nadas morando lá. E ainda se considerando influenciador de alguma coisa", afirmou.

Atriz cita nomes ligados a campanhas de bets

Luana afirmou que uma eventual migração de influenciadores para Portugal poderia fazer com que o país adotasse medidas semelhantes às brasileiras. Ela também ampliou as críticas para personalidades conhecidas que já estiveram associadas a campanhas de casas de apostas.

"Portugal podia se preocupar, né? Imagina, chegando esse monte de monstro. E assim, isso porque a gente tá pensando só no baixo escalão. Eu acho injusto, porque tem o alto escalão da bet também", declarou.

Em seguida, a atriz citou Luciano Huck, Galvão Bueno e Vini Jr. como exemplos de nomes ligados a campanhas de empresas de apostas.

"Sei que vocês amam esse povo, mas tá na hora de começar a usar a massinha cinzenta. Será que dá para amar uma pessoa que quer você se f*, ficando endividada, enquanto eles ficam cada vez mais ricos? Escolha de vocês", afirmou.

Luana Piovani fala sobre os influenciadores irem embora para Portugal e alfineta grandes personalidades após proibição de BETS no Brasil:



“Tô vendo toda essa repercussão, dos limítrofes ignóbeis todos achando ruim a proibição das bets. Aquele aborto da natureza está indo morar… pic.twitter.com/U1adSjMwfs — QG do POP (@QGdoPOP) September 27, 2026

Luana defende restrições também em Portugal

A atriz voltou a provocar os influenciadores e disse torcer para que Portugal também adote medidas contra as apostas.