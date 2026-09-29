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Luana Piovani detona Luciano Huck e Angélica após polêmica com plataforma eleitoral

Atriz compartilhou vídeo que acusa apresentador e Globo de irregularidade durante divulgação de ferramenta no ‘Domingão’

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:57

Luana Piovani critica Huck e Angélica após polêmica com plataforma eleitoral
Luana Piovani critica Huck e Angélica após polêmica com plataforma eleitoral Crédito: Reprodução

Luana Piovani voltou a criticar Luciano Huck nas redes sociais. Desta vez, a atriz compartilhou um vídeo que acusa o apresentador e a TV Globo de suposta irregularidade eleitoral após a divulgação de uma plataforma de afinidade política durante o Domingão com Huck, no último domingo (27).

A ferramenta TemMeuVoto foi apresentada por Huck como uma espécie de “Tinder eleitoral”. O sistema cruza respostas dos usuários com posições declaradas por candidatos ao Legislativo e calcula um percentual de proximidade entre eles. O apresentador afirmou no programa que a plataforma era gratuita, apartidária e não indicava voto.

Após a exibição, usuários passaram a questionar os resultados obtidos nos testes e apontaram uma suposta predominância de candidatos identificados com a direita. A organização responsável pela plataforma, por outro lado, afirma que o sistema é apartidário e não recomenda candidaturas. Os relatos publicados nas redes, por si só, não comprovam que o algoritmo tenha sido programado para favorecer uma corrente política.

Mansão de Luciano Huck e Angélica

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
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Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti

Foi nesse contexto que Luana compartilhou um vídeo do influenciador Jonas Manoel, que classificou a divulgação como “crime eleitoral”. A atriz também citou diretamente Huck, sua esposa Angélica e a Globo em uma publicação, usando termos duros para criticar o episódio. A manifestação foi registrada pelo Terra e pelo Metrópoles.

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A polêmica ocorre uma semana antes do primeiro turno das eleições de 2026. Questionamentos sobre a plataforma também foram levados ao debate público, com pedidos para que a ferramenta seja analisada sob a legislação eleitoral. Até o momento, as acusações de crime eleitoral permanecem como alegações, sem confirmação apresentada nas fontes consultadas.

Essa não é a primeira crítica recente de Luana a Huck. Nos últimos dias, a atriz também havia comentado a participação do apresentador em campanhas publicitárias de casas de apostas.

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