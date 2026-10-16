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Luana Piovani detona Neymar e alfineta Bruna Biancardi: ‘A mulher dele chega andar torta de tanto chifre’

Atriz usou as redes sociais para questionar a decisão de voto de Neymar

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 21:27

Luana Piovani não deixou passar decisão de Neymar
Luana Piovani não deixou passar decisão de Neymar Crédito: Reprodução | Instagram

No primeiro dia das Eleições 2026, em 4 de outubro, Neymar usou seu perfil no Instagram para mostrar como foi tranquilo conseguir votar, enquanto milhares de brasileiros enfrentaram longas filas em outros colégios eleitorais.

Com a camisa do Santos, o jogador fez um gesto com as mãos para formar o número 22 ao lado do influenciador Cris Guedes, após ir ao local de votação”.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani relatou tremor em Portugal por Reprodução
Luana Piovani disse ter sido assediada por um diretor da Globo por Reprodução
Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
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Luana Piovani por Reprodução

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“Vim votar e não tinha ninguém. É ou não é, Crisin? Vim no melhor horário, 16h30, camisa do Peixão”, disse.

Ainda nas redes, Luana Piovani virou uma espécie de “comentadora de tudo”, tipo os “militudos” do Twitter, e obviamente não deixou escapar o momento.

Segundo Luapio, como é encontrada em seu perfil no Instagram, Neymar alegou que vota 22 para presidência do Brasil, mas que isso não condiz com seu comportamento como esposo infiel.

“Neymar disse que vai votar 22 porque também preza pela família, mas a mulher dele chega andar torta de tanto chifre”, comentou a atriz nas redes sociais.

O comentário chamou atenção nas redes. “Bom que ela não é exemplo de nada né”, escreveu uma pessoa, se referindo a quando Luana traiu o ator Rodrigo Santoro, em 2000, quando foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel, o que marcou o fim do namoro de três anos dos dois.

“A Luana é o Léo Dias da Globo. Ela fala sem medo”, escreveu outra com emojis de risos. “É galera, ela não mentiu”, comentou ainda outra.

O relacionamento entre Neymar Jr. e Bruna Biancardi foi marcado por diversos episódios de supostas traições e polêmicas públicas, que culminaram em términos e posteriores reconciliações.

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