POLÊMICA

Luana Piovani detona Pedro Scooby após filhos voltarem para casa com piolhos e machucados; saiba detalhes

Pedro Scooby rebateu acusações da ex e explicou que filha já estava com piolho desde quando chegou de Portugal

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 15:18

Luana Piovani e Pedro Scooby Crédito: Reprodução | Instagram

Dias após o relacionamento de Pedro Scooby e Cíntia Decker, Luana Piovani já começou a trocar farpas com o ex mais uma vez.

Tudo começou após Luana Piovani criticar o surfista nas redes sociais após os filhos voltarem da casa dele com piolhos e machucados.

Publicações de Luana Piovani 1 de 3

A atriz voltou a usar as redes sociais nesta quarta-feira (2) para disparar críticas contra o ex-esposo. Em uma sequência de desabafos nos Stories, a apresentadora expressou sua revolta com os cuidados do atleta em relação aos filhos, especialmente os gêmeos Bem e Liz, de 11 anos.

Em uma das publicações, Luana compartilhou um registro de um papel repleto de piolhos, afirmando que os parasitas foram encontrados na cabeça de Liz.

"Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar", disse Luana, se referindo a participação de Scooby no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Luana Piovani 1 de 11

"Ele é alérgico a picadas, fora os machucados adquiridos, mas tem como escolher lugares mais aptos a 'condições' e também cuidar pós devôros e ferir se né.Desejo paternidade", ressaltou Luana.

"E tô cagando pros que me têm como bruxa e a ele herói. Meu cool [sic] pra vocês", encerrou Luana.

Pedro, então, rebateu a ex-mulher. “A Liz já veio com piolho de Portugal. E a gente cuidou, a gente tava limpando, tirando os piolhos. Normal, deve ter alguns ainda”, disse.

“Tanto que a Aurora nunca teve piolho aqui, o Dom nunca teve piolho. Estando aqui no Brasil. E isso é uma coisa recorrente em Portugal”, declarou ainda o surfista.

Sobre os machucados na perna de Bem, o surfista explicou que a criança tem uma rotina de atividades ativa. “E quanto ao Bem estar com as pernas machucadas: ele vive uma vida muito ativa aqui na rua mesmo, brincando. Se embrenhou lá no mato na Bahia. Parecia que estava com a perna cheia de catapora porque, de tanto mosquito que pegou ele nas pernas”, contou.

“E a gente foi cuidando, só que ele é uma criança muito ativa, continua indo pra praia todo dia, surfando todo dia, e demora a cicatrizar quando você tem uma vida ativa”, afirmou. Ao final, Scooby garantiu que os filhos estão bem.

Ao longo dos anos, Luana Piovani e Pedro Scooby acumulam uma série de embates públicos e alfinetadas virtuais sobre a criação e a rotina dos herdeiros.

A última discussão pública entre o ex-casal aconteceu em março, durante a comemoração do aniversário de 14 anos do primogênito, Dom.

Na ocasião, Luana desembarcou no Brasil para celebrar a data com o filho, mas demonstrou irritação ao descobrir que a filha Liz faria uma viagem no dia festividade do irmão.