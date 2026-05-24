POLÊMICA

Luana Piovani detona Virginia após vídeo com macaco e dispara: 'Desgraça em forma de bunda'

Luana Piovani voltou a atacar Virginia Fonseca nas redes sociais após repercussão de vídeos gravados em zoológico de Dubai

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:50

Luana Piovani e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

A treta entre Luana Piovani e Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo neste sábado (23). A atriz usou os stories do Instagram para fazer um ataque direto à influenciadora após a repercussão de vídeos publicados durante uma visita a um zoológico em Dubai.

Na publicação compartilhada por Luana, uma página de proteção animal criticava o contato de turistas com animais silvestres e apontava que esse tipo de interação ajuda a “normalizar a exploração” da fauna para entretenimento humano.

Virginia curte praia em Dubai 1 de 6

Ao repostar o conteúdo, Luana Piovani não economizou nas palavras e escreveu: “Desgraça em forma de bunda”.

A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais e reacendeu a rivalidade pública entre as duas famosas, que já trocaram indiretas e críticas em outras ocasiões.

A nova polêmica começou depois que Virginia Fonseca publicou vídeos e fotos beijando um macaco durante o passeio em Dubai. As imagens dividiram opiniões entre seguidores e também acabaram provocando comentários racistas direcionados a Vinícius Júnior, apontado como ex-affair da influenciadora.

Luana Piovani 1 de 11

Após a repercussão negativa, Virginia se pronunciou publicamente e pediu desculpas. A influenciadora afirmou que nunca teve intenção de associar a publicação a qualquer conteúdo racista e destacou que sempre esteve ao lado de Vinícius Júnior no combate ao racismo.

Mesmo com o pedido de desculpas, o assunto continuou dominando as redes sociais e dividindo opiniões. Enquanto parte dos internautas apoiou o posicionamento de Luana Piovani sobre exploração animal, outros consideraram o tom da atriz ofensivo e exagerado.