Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luana Piovani detona Virginia após vídeo com macaco e dispara: 'Desgraça em forma de bunda'

Luana Piovani voltou a atacar Virginia Fonseca nas redes sociais após repercussão de vídeos gravados em zoológico de Dubai

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:50

Luana Piovani e Virginia Fonseca
Luana Piovani e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

A treta entre Luana Piovani e Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo neste sábado (23). A atriz usou os stories do Instagram para fazer um ataque direto à influenciadora após a repercussão de vídeos publicados durante uma visita a um zoológico em Dubai.

Na publicação compartilhada por Luana, uma página de proteção animal criticava o contato de turistas com animais silvestres e apontava que esse tipo de interação ajuda a “normalizar a exploração” da fauna para entretenimento humano.

Virginia curte praia em Dubai

Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
1 de 6
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram

Ao repostar o conteúdo, Luana Piovani não economizou nas palavras e escreveu: “Desgraça em forma de bunda”.

A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais e reacendeu a rivalidade pública entre as duas famosas, que já trocaram indiretas e críticas em outras ocasiões.

A nova polêmica começou depois que Virginia Fonseca publicou vídeos e fotos beijando um macaco durante o passeio em Dubai. As imagens dividiram opiniões entre seguidores e também acabaram provocando comentários racistas direcionados a Vinícius Júnior, apontado como ex-affair da influenciadora.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani relatou tremor em Portugal por Reprodução
Luana Piovani disse ter sido assediada por um diretor da Globo por Reprodução
Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Luana Piovani por Reprodução

Após a repercussão negativa, Virginia se pronunciou publicamente e pediu desculpas. A influenciadora afirmou que nunca teve intenção de associar a publicação a qualquer conteúdo racista e destacou que sempre esteve ao lado de Vinícius Júnior no combate ao racismo.

Mesmo com o pedido de desculpas, o assunto continuou dominando as redes sociais e dividindo opiniões. Enquanto parte dos internautas apoiou o posicionamento de Luana Piovani sobre exploração animal, outros consideraram o tom da atriz ofensivo e exagerado.

Nos comentários de páginas de celebridades, usuários também voltaram a debater a exposição constante da vida pessoal de Virginia Fonseca e o impacto de suas publicações nas redes.

Leia mais

Imagem - Shakira surpreende ao falar de Piqué após traição e separação: 'Sempre vou carregar essa gratidão'

Shakira surpreende ao falar de Piqué após traição e separação: 'Sempre vou carregar essa gratidão'

Imagem - Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza

Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza

Imagem - Deolane Bezerra terá que retirar mega hair na prisão após exigência para evitar ‘risco de fuga’

Deolane Bezerra terá que retirar mega hair na prisão após exigência para evitar ‘risco de fuga’

Mais recentes

Imagem - Adeus, telhas de barro: soluções de PVC são mais leves, ajudam a reduzir tempo e economiza dinheiro na obra

Adeus, telhas de barro: soluções de PVC são mais leves, ajudam a reduzir tempo e economiza dinheiro na obra
Imagem - O dia da sorte da semana (de 25 a 31 de maio) promete reviravoltas, encontros marcantes e decisões capazes de mudar os próximos meses

O dia da sorte da semana (de 25 a 31 de maio) promete reviravoltas, encontros marcantes e decisões capazes de mudar os próximos meses
Imagem - 'Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados': afinal, o que aconteceu na Copa do Mundo de 1998?

'Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados': afinal, o que aconteceu na Copa do Mundo de 1998?