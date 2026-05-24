Luana Piovani detona Virginia após vídeo com macaco e dispara: 'Desgraça em forma de bunda'

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:50
A treta entre Luana Piovani e Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo neste sábado (23). A atriz usou os stories do Instagram para fazer um ataque direto à influenciadora após a repercussão de vídeos publicados durante uma visita a um zoológico em Dubai.
Na publicação compartilhada por Luana, uma página de proteção animal criticava o contato de turistas com animais silvestres e apontava que esse tipo de interação ajuda a “normalizar a exploração” da fauna para entretenimento humano.
Virginia curte praia em Dubai
Ao repostar o conteúdo, Luana Piovani não economizou nas palavras e escreveu: “Desgraça em forma de bunda”.
A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais e reacendeu a rivalidade pública entre as duas famosas, que já trocaram indiretas e críticas em outras ocasiões.
A nova polêmica começou depois que Virginia Fonseca publicou vídeos e fotos beijando um macaco durante o passeio em Dubai. As imagens dividiram opiniões entre seguidores e também acabaram provocando comentários racistas direcionados a Vinícius Júnior, apontado como ex-affair da influenciadora.
Luana Piovani
Após a repercussão negativa, Virginia se pronunciou publicamente e pediu desculpas. A influenciadora afirmou que nunca teve intenção de associar a publicação a qualquer conteúdo racista e destacou que sempre esteve ao lado de Vinícius Júnior no combate ao racismo.
Mesmo com o pedido de desculpas, o assunto continuou dominando as redes sociais e dividindo opiniões. Enquanto parte dos internautas apoiou o posicionamento de Luana Piovani sobre exploração animal, outros consideraram o tom da atriz ofensivo e exagerado.
Nos comentários de páginas de celebridades, usuários também voltaram a debater a exposição constante da vida pessoal de Virginia Fonseca e o impacto de suas publicações nas redes.