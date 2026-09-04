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Luana Piovani entra na lista de desejos de Adriane Galisteu para 'A Fazenda'

Apresentadora aposta que a atriz renderia momentos imprevisíveis caso aceitasse participar do reality da Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:14

Adriane Galisteu quer Luana Piovani como participante de 'A Fazenda'
Adriane Galisteu quer Luana Piovani como participante de 'A Fazenda' Crédito: Reprodução

Adriane Galisteu já imaginou quem poderia movimentar a próxima temporada de ‘A Fazenda’. Durante uma entrevista, a apresentadora citou Luana Piovani como uma das personalidades que gostaria de ver encarando a rotina da sede.

A escolha não veio apenas pelo nome conhecido. Galisteu destacou justamente o temperamento da atriz e acredita que sua personalidade renderia boas histórias no confinamento.

“Ela arruma umas confusões, ela tem as verdades dela, é autêntica. Acho que ela iria causar ou surpreenderia a gente e seria uma flor”, afirmou.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
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Luana Piovani por Reprodução

A possibilidade, porém, esbarra em uma negativa antiga. Rodrigo Carelli já tentou convencer Luana a participar do reality, mas, segundo ele, a resposta foi definitiva. Em entrevista de 2025, o diretor contou que fez o convite e ouviu da atriz: “Não me ligue mais”.

Mesmo sem contar com Luana no elenco, Galisteu também fez uma avaliação sobre a escolha dos participantes. Para ela, reunir muitas celebridades não significa necessariamente garantir uma temporada movimentada.

“Você escolhe um elenco superestrelado, com muita gente muito famosa. Não necessariamente vai acontecer, porque às vezes aquelas pessoas não entregam o que você acha”, explicou.

A 18ª temporada de ‘A Fazenda’ está prestes a estrear na Record. No reality, os participantes vivem confinados em uma propriedade rural, cuidam dos animais e cumprem atividades da fazenda, enquanto enfrentam semanalmente a Roça, definida pelo público.

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Tags:

Adriane Galisteu Luana Piovani A Fazenda

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