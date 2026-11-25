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Heider Sacramento
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 20:22
Luana Piovani voltou a causar polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (25). Desta vez, a atriz direcionou uma provocação a Poliana Rocha após a repercussão de uma declaração do cantor Leonardo sobre a vida sexual do casal.
Durante o cruzeiro Navio Cabaré, o sertanejo afirmou, em tom de brincadeira, que precisava “dar uma metida” e “descarregar” antes de subir ao palco, fazendo referência à intimidade com a esposa.
Luana Piovani
Ao compartilhar uma notícia sobre o episódio nos Stories do Instagram, Luana marcou o perfil de Poliana e fez um questionamento.
“Como se sente ao ser chamada de 'barril de esperma'?”, escreveu a atriz. A expressão, no entanto, foi utilizada pela própria Piovani e não fez parte da declaração de Leonardo.
Até o momento, nem o sertanejo nem a esposa se pronunciaram publicamente sobre a provocação. Segundo o portal Metrópoles, a assessoria de Poliana foi procurada, mas não retornou o contato.
Luana Piovani já criticou Leonardo
Esta não é a primeira vez que a atriz faz críticas públicas ao cantor sertanejo. Anteriormente, Luana chegou a chamar Leonardo de “lixo humano” ao repercutir um caso envolvendo trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em uma fazenda do artista.