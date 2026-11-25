POLÊMICA

Luana Piovani provoca Poliana Rocha após declaração sexual de Leonardo: 'Barril de esperma'

Atriz questionou a esposa do sertanejo após comentário do cantor sobre a intimidade do casal

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 20:22

Luana Piovani marcou Poliana Rocha em publicação sobre declaração de Leonardo Crédito: Reprodução

Luana Piovani voltou a causar polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (25). Desta vez, a atriz direcionou uma provocação a Poliana Rocha após a repercussão de uma declaração do cantor Leonardo sobre a vida sexual do casal.

Durante o cruzeiro Navio Cabaré, o sertanejo afirmou, em tom de brincadeira, que precisava “dar uma metida” e “descarregar” antes de subir ao palco, fazendo referência à intimidade com a esposa.

Luana Piovani 1 de 14

Ao compartilhar uma notícia sobre o episódio nos Stories do Instagram, Luana marcou o perfil de Poliana e fez um questionamento.

“Como se sente ao ser chamada de 'barril de esperma'?”, escreveu a atriz. A expressão, no entanto, foi utilizada pela própria Piovani e não fez parte da declaração de Leonardo.

Até o momento, nem o sertanejo nem a esposa se pronunciaram publicamente sobre a provocação. Segundo o portal Metrópoles, a assessoria de Poliana foi procurada, mas não retornou o contato.

Luana Piovani já criticou Leonardo