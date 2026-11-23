POLÊMICA

Luana Piovani questiona Paulinho Vilhena após vídeo do ator com a esposa: 'E quem não tem suporte?'

Atriz levantou debate sobre relações familiares após casal publicar reflexão sobre fé e valores

Heider Sacramento

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 23:38

Luana Piovani questionou discurso de Paulinho Vilhena e Maria Luiza sobre valores familiares Crédito: Reprodução

Uma publicação de Paulinho Vilhena e da esposa, Maria Luiza, sobre a importância da família e da fé em Deus chamou a atenção de Luana Piovani. Nesta segunda-feira (23), a atriz questionou o posicionamento do casal e levantou uma discussão sobre pessoas que enfrentam relações familiares abusivas.

No vídeo, publicado na última quinta-feira (19), Maria Luiza contou que a chegada da filha, Manuela, fortaleceu a relação do casal com a religião. Os dois também falaram sobre o desejo de utilizar a visibilidade nas redes sociais para reforçar a importância da família.

Luana Piovani 1 de 14

Ao comentar a publicação, Luana apresentou uma perspectiva diferente e questionou se a manutenção dos vínculos familiares deveria ser uma prioridade mesmo em situações de sofrimento. “E no caso daqueles que têm uma família que não dá suporte, que maltrata, não aceita? Continua sendo prioritário ou vocês incentivam que esse laço se rompa e que o indivíduo vá buscar sua alegria e seguir seus sonhos com liberdade e amor?”, escreveu.

A atriz ressaltou que mantém uma relação amorosa com a própria família, mas ponderou que a realidade não é a mesma para todas as pessoas.

“Eu amo minha família, mas acho que pode ter pessoas que não tenham essa família deliciosa e amorosa e se sintam mal pela hipervalorização da mesma. Saúde para vocês!”, completou.