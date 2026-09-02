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Luana Piovani vaza print de conversa com Cíntia Dicker, ex de Scooby; veja

Apresentadora publicou print de conversa com a modelo nas redes sociais e rebateu Pedro Scooby

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:55

Cíntia Decker e Luana Piovani tiveram conversa pelo WhatsApp
Cíntia Dicker e Luana Piovani tiveram conversa pelo WhatsApp Crédito: Reprodução | Instagram

Luana Piovani voltou a se manifestar sobre a polêmica envolvendo os cuidados de Pedro Scooby com os filhos e, desta vez, apresentou uma conversa que teve com Cíntia Dicker como argumento para rebater a versão do ex-marido. A atriz compartilhou nos Stories, nesta quarta-feira (2/9), um print de uma troca de mensagens com a modelo, na qual as duas conversam sobre os piolhos encontrados na cabeça de Liz, de 10 anos.

Luana Piovani voltou a se manifestar nas redes sociais após criticar o ex, Pedro Scooby, depois de seus filhos terem vindo de uma temporada com o pai com piolho e machucados no corpo.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
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Luana Piovani por Reprodução

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Desta vez, a atriz apresentou uma conversa que teve com Cíntia Dicker como argumento para rebater a versão do ex-marido. A apresentadora compartilhou nos Stories nesta quarta-feira (2), um print de uma troca de mensagens com a modelo, na qual as duas conversam sobre os piolhos encontrados na cabeça de Liz, de 10 anos.

Print de conversa compartilhada por Luana Piovani
Print de conversa compartilhada por Luana Piovani Crédito: Reprodução | Instagram

No print divulgado pela atriz, Cíntia aparece confirmando a informação. “Foi depois de uma semana que ela estava aqui. É muita criança mesmo aqui, mas, meu Deus. É muito piolho”, escreveu a modelo.

Antes de compartilhar a conversa, Luana destacou a relação que mantém com a ex-esposa de Scooby, afirmou que Cíntia sempre esteve presente nos cuidados com os filhos e ainda pediu para o surfista questionar a modelo sobre a verdade.

A atriz ainda criticou o ex por, segundo ela, tentar se defender das acusações em vez de assumir a responsabilidade pela situação.

“Lingua de trapo fala com a Cíntia, sua ex-esposa, para você vê. Ela começou a coçar a cabeça uma semana depois. Quando eu falei com a Cíntia que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e carinho, porque é uma pessoa que sempre esteve ajudando a cuidar dos nossos filhos, eu falei: ‘Cíntia eu mudo de nome se não foi no dia que ela chegou, eu não vou aqui colocar a mensagem que ela me mandou, mas ela me respondeu: ‘foi uma semana depois’. Ela pegou piolho no Brasil, com você. Nós temos problemas de piolho em Portugal, mas eu sou sempre muito atenta, ela coça a cabeça e eu já vou checar, deixa de ser irresponsável, bate no peito e segura a tua onda, cresce, evolui, não fica se defendendo nã, cara. Aprende, aprende”.

“Pelado na praça e não aprende. Cresce cara, tem 2 meses que eles estão com você. Não faz cara de cão que caiu do caminhão. Quem pensa não te compra. E cale-se, perderas sempre! Sugiro: Paternidade”, escreveu ainda Luana Piovani sob o print da conversa com Cíntia Decker publicada no Story do Instagram. A publicação veio após Scooby afirmar que a filha já teria vindo de Portugal com piolhos, há cerca de dois meses, quando foi ficar com ele.

Tags:

Cíntia Dicker Pedro Scooby Luana Piovani

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