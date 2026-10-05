NOVELA DAS 7

Lucas é agredido e ameaçado em Por Você nesta segunda-feira (5 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:00

Lucas é agredido por bandidos em Por Você Crédito: Beatriz Damy | Globo

No capítulo de Por Você desta segunda-feira (5), Lucas (Amaury Lorenzo) é agredido e ameaçado, mas Juarez (Milhem Cortaz) o socorre. Suelen (Bia Santana) fica confusa com seus sentimentos por Maike (Igor Jansen). Bela (Sheron Menezzes) cuida de Lucas, enquanto Vitor (Lucas Leto) recebe elogios de Ricardo (Paulo Vilhena).

Pérola (Renata Sorrah) sai com Manoel. Leandra (Giovanna Grigio) convida Toy (Rodrigo Lelis) para acompanhá-la a um evento. Vanessa (Alinne Moraes) entrega a Giovana (Larissa Murai) uma lista de funcionários que serão demitidos do hospital.

Bela e Lucas em 'Por Você' 1 de 11

Vitor se automedica e falha diante de Ricardo durante um procedimento médico, mas Bela ajuda o colega. Revoltada com a demissão em massa de funcionários, Bela decide se demitir diante de Vanessa.