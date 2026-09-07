Lucas e Bela se beijam pela primeira vez em Por Você nesta segunda-feira (7 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta segunda-feira (7), Zé (Fábio Lago) pede que Juarez (Milhem Cortaz) esconda peças ilegais de automóveis.
Pérola (Renata Sorrah) e Bela (Sheron Menezzes) celebram o início do programa de assistência a gestantes em situação de vulnerabilidade na Maternidade Luz, enquanto Junqueira (Cláudio Jaborandy) questiona Vanessa (Alinne Moraes) sobre a sucessão do hospital. Sabugo comemora a notícia de que Tom-Tom voltará para casa.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Vanessa deseja reconquistar Gabriel (Thiago Lacerda) e pede ajuda a Sílvia. Vanessa surpreende Gabriel com um jantar entre amigos. Dalila (Dandara Mariana) e Peixe (Cauê Campos) se desentendem. As crianças armam um encontro entre Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela.
Juarez pensa em se mudar com Iara (Noemia Oliveira) e Dalila. Bela e Lucas se beijam. Toy (Rodrigo Lelis) disfarça o desapontamento e entrega o cartão de Leandra (Giovanna Grigio) para Nelma (atriz não identificada no elenco consultado).
Por Voce é exibida às 19h40, após o BATV