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Lucas e Bela se beijam pela primeira vez em Por Você nesta segunda-feira (7 de setembro)

Ainda no capítulo de hoje, Vanessa tenta reconquistar Gabriel

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 06:00

Lucas e Bela em Por Você
Lucas e Bela em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta segunda-feira (7), Zé (Fábio Lago) pede que Juarez (Milhem Cortaz) esconda peças ilegais de automóveis.

Pérola (Renata Sorrah) e Bela (Sheron Menezzes) celebram o início do programa de assistência a gestantes em situação de vulnerabilidade na Maternidade Luz, enquanto Junqueira (Cláudio Jaborandy) questiona Vanessa (Alinne Moraes) sobre a sucessão do hospital. Sabugo comemora a notícia de que Tom-Tom voltará para casa.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Vanessa deseja reconquistar Gabriel (Thiago Lacerda) e pede ajuda a Sílvia. Vanessa surpreende Gabriel com um jantar entre amigos. Dalila (Dandara Mariana) e Peixe (Cauê Campos) se desentendem. As crianças armam um encontro entre Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela.

Juarez pensa em se mudar com Iara (Noemia Oliveira) e Dalila. Bela e Lucas se beijam. Toy (Rodrigo Lelis) disfarça o desapontamento e entrega o cartão de Leandra (Giovanna Grigio) para Nelma (atriz não identificada no elenco consultado).

Por Voce é exibida às 19h40, após o BATV

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