Lucas Guedez recusa entrevista em show de Ivete Sangalo e atitude divide opiniões

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 23:36
Lucas Guedez chamou atenção durante um show de Ivete Sangalo, em São Paulo, no último fim de semana. O influenciador estava acompanhado de Álvaro quando, segundo um vídeo publicado nas redes sociais, recusou uma entrevista ao portal LeoDias.
A atitude rapidamente repercutiu entre os internautas. Parte do público relacionou a decisão à amizade de Lucas com Virginia Fonseca, que recentemente entrou em conflito com o jornalista Leo Dias e afirmou que pretende processá-lo.
Momentos de Lucas Guedez com Virginia e Zé Felipe
Nos comentários da publicação, houve quem criticasse a postura do influenciador. “Lucas já tá se achando”, escreveu uma internauta. Outra pessoa, porém, saiu em defesa do famoso: “Ele fez muito bem! Eu também não falaria com um repórter que desrespeitasse a minha melhor amiga”.
Até o momento, Lucas Guedez não explicou publicamente o motivo de ter recusado a entrevista. Também não há confirmação de que a decisão tenha sido tomada especificamente por causa da polêmica entre Virginia e Leo Dias.