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Lucas Guedez recusa entrevista em show de Ivete Sangalo e atitude divide opiniões

Influenciador estava acompanhado de Álvaro quando decidiu não falar com equipe de Leo Dias; internautas relacionaram gesto à polêmica envolvendo Virginia Fonseca

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 23:36

Lucas Guedez dividiu opiniões após recusar entrevista durante show de Ivete Crédito: Reprodução

Lucas Guedez chamou atenção durante um show de Ivete Sangalo, em São Paulo, no último fim de semana. O influenciador estava acompanhado de Álvaro quando, segundo um vídeo publicado nas redes sociais, recusou uma entrevista ao portal LeoDias.

A atitude rapidamente repercutiu entre os internautas. Parte do público relacionou a decisão à amizade de Lucas com Virginia Fonseca, que recentemente entrou em conflito com o jornalista Leo Dias e afirmou que pretende processá-lo.

Momentos de Lucas Guedez com Virginia e Zé Felipe 1 de 3

Nos comentários da publicação, houve quem criticasse a postura do influenciador. “Lucas já tá se achando”, escreveu uma internauta. Outra pessoa, porém, saiu em defesa do famoso: “Ele fez muito bem! Eu também não falaria com um repórter que desrespeitasse a minha melhor amiga”.