Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lucas Guedez recusa entrevista em show de Ivete Sangalo e atitude divide opiniões

Influenciador estava acompanhado de Álvaro quando decidiu não falar com equipe de Leo Dias; internautas relacionaram gesto à polêmica envolvendo Virginia Fonseca

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 23:36

Lucas Guedez dividiu opiniões após recusar entrevista durante show de Ivete
Lucas Guedez dividiu opiniões após recusar entrevista durante show de Ivete Crédito: Reprodução

Lucas Guedez chamou atenção durante um show de Ivete Sangalo, em São Paulo, no último fim de semana. O influenciador estava acompanhado de Álvaro quando, segundo um vídeo publicado nas redes sociais, recusou uma entrevista ao portal LeoDias.

A atitude rapidamente repercutiu entre os internautas. Parte do público relacionou a decisão à amizade de Lucas com Virginia Fonseca, que recentemente entrou em conflito com o jornalista Leo Dias e afirmou que pretende processá-lo.

Momentos de Lucas Guedez com Virginia e Zé Felipe

Lucas Guedez faz homenagem a Virginia no Dia do Abraço por Reprodução
Lucas Guedez visita filho de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Lucas Guedez viaja com Zé Felipe para o Pará por Reprodução
1 de 3
Lucas Guedez faz homenagem a Virginia no Dia do Abraço por Reprodução

Nos comentários da publicação, houve quem criticasse a postura do influenciador. “Lucas já tá se achando”, escreveu uma internauta. Outra pessoa, porém, saiu em defesa do famoso: “Ele fez muito bem! Eu também não falaria com um repórter que desrespeitasse a minha melhor amiga”.

Até o momento, Lucas Guedez não explicou publicamente o motivo de ter recusado a entrevista. Também não há confirmação de que a decisão tenha sido tomada especificamente por causa da polêmica entre Virginia e Leo Dias.

Leia mais

Imagem - Tratando Leucemia, cantor Eduardo tem intercorrência e volta para a UTI em Goiânia

Tratando Leucemia, cantor Eduardo tem intercorrência e volta para a UTI em Goiânia

Imagem - Ex-Malhação deixa atuação e revela retorno ao trabalho CLT: 'Paga minhas contas'

Ex-Malhação deixa atuação e revela retorno ao trabalho CLT: 'Paga minhas contas'

Imagem - Aprenda a fazer cookie de banana e chocolate sem farinha de trigo com apenas 5 ingredientes

Aprenda a fazer cookie de banana e chocolate sem farinha de trigo com apenas 5 ingredientes

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Ela aprendeu que perder pessoas pode doer, mas perder a si mesma custa muito mais' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre identidade

Frase do dia da Filosofia: 'Ela aprendeu que perder pessoas pode doer, mas perder a si mesma custa muito mais' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre identidade
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda sogra que interfere consegue fazer isso sozinha; às vezes, o filho nunca aprendeu a colocar limites entre a mãe e o casamento' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda sogra que interfere consegue fazer isso sozinha; às vezes, o filho nunca aprendeu a colocar limites entre a mãe e o casamento' - a reflexão inspirada em Murray Bowen
Imagem - 'Quem Ama Cuida': Iuri se enrola em uma sequência de golpes e fica na mira de Pilar

'Quem Ama Cuida': Iuri se enrola em uma sequência de golpes e fica na mira de Pilar