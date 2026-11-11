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Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia, revela que sofreu golpe de R$10 milhões: ‘Fui roubado por antigos empresários’

Influenciador e apresentador do SBT, explicou que além dos problemas financeiros, a situação afetou seu emocional

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:49

Lucas Guimarães contou detalhes de golpe financeiro Crédito: Reprodução | Instagram

Lucas Guimarães, apresentador do SBT e ex-marido de Carlinhos Maia, surpreendeu ao revelar que teria sido vítima de um golpe milionário cometido por pessoas que integravam sua antiga equipe profissional.

O influenciador afirmou ter tido um prejuízo superior a R$10 milhões, trazendo dificuldades para sua vida pessoal e profissional.

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"Fui roubado por antigos empresários. Então foi um lugar que eu tive que me reconstruir de uma forma muito forte", disse em entrevista à jornalista Jussara Ávila, do portal LeoDias.

A dimensão do prejuízo foi mensurada apenas após a realização de uma auditoria, que identificou diferença de aproximadamente R$10 milhões em contas analisadas.

Em seguida, Lucas tomou as devidas providências, incluindo o afastamento de profissionais que antes faziam parte de sua equipe, mas preferiu não revelar publicamente a identidade dos envolvidos.

"Eu não vou dar nomes aos bois aqui, mas as pessoas sabem que quem andava comigo não anda mais", explicou.

O influenciador, que quando sofreu o golpe estava no momento de estreia de seu programa no SBT, fez questão de esclarecer que as irregularidades não tiveram relação com o SBT, emissora na qual apresenta o “Eita, Lucas!”.

Além do impacto financeiro, o problema teve consequências emocionais. Para Lucas, o momento foi doloroso, e ele encontrou na fé uma forma de lidar com os problemas e recuperar a confiança para continuar trabalhando.