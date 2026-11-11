Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia, revela que sofreu golpe de R$10 milhões: ‘Fui roubado por antigos empresários’

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Felipe Sena
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:49
Lucas Guimarães, apresentador do SBT e ex-marido de Carlinhos Maia, surpreendeu ao revelar que teria sido vítima de um golpe milionário cometido por pessoas que integravam sua antiga equipe profissional.
O influenciador afirmou ter tido um prejuízo superior a R$10 milhões, trazendo dificuldades para sua vida pessoal e profissional.
Lucas Guimarães
"Fui roubado por antigos empresários. Então foi um lugar que eu tive que me reconstruir de uma forma muito forte", disse em entrevista à jornalista Jussara Ávila, do portal LeoDias.
A dimensão do prejuízo foi mensurada apenas após a realização de uma auditoria, que identificou diferença de aproximadamente R$10 milhões em contas analisadas.
Em seguida, Lucas tomou as devidas providências, incluindo o afastamento de profissionais que antes faziam parte de sua equipe, mas preferiu não revelar publicamente a identidade dos envolvidos.
"Eu não vou dar nomes aos bois aqui, mas as pessoas sabem que quem andava comigo não anda mais", explicou.
O influenciador, que quando sofreu o golpe estava no momento de estreia de seu programa no SBT, fez questão de esclarecer que as irregularidades não tiveram relação com o SBT, emissora na qual apresenta o “Eita, Lucas!”.
Além do impacto financeiro, o problema teve consequências emocionais. Para Lucas, o momento foi doloroso, e ele encontrou na fé uma forma de lidar com os problemas e recuperar a confiança para continuar trabalhando.
"Eu peço muito a Deus sabedoria porque é muito difícil você se tornar uma boa pessoa no meio de tanta gente ruim. Então todas as vezes que sempre as pessoas tentavam tirar algo de mim, tentam tirar a minha ingenuidade, a minha essência, tentam roubar a minha paz, eu entendi que eu volto muito mais forte", concluiu. Lucas ressaltou ainda que a experiência contribuiu para seu amadurecimento como empresário e o fez repensar suas relações profissionais.