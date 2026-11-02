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Lucas Jagger recebe Ronnie Wood em SP e chama guitarrista dos Rolling Stones de 'tio'

Filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger registrou o encontro nas redes sociais antes de show do músico britânico na capital paulista

Kamila Macedo

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 13:54

Lucas Jagger e Ronnie Wood em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Jagger recebeu a visita de Ronnie Wood, guitarrista da banda britânica The Rolling Stones, em sua casa em São Paulo. Lucas é filho da apresentadora Luciana Gimenez com o vocalista Mick Jagger, colega de palco de Wood há mais de 50 anos.

O encontro foi registrado e publicado pelo jovem nas redes sociais neste domingo (1º), mesma data em que o músico se apresentou em um show solo no Espaço Unimed com a turnê que celebra seus 60 anos de carreira. Na legenda da publicação, Lucas deu as boas-vindas ao guitarrista: “Welcome to SP, uncle Ronne” (“Bem-vindo a São Paulo, tio Ronnie”, em português).

Lucas Jagger, filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez 1 de 10

A forma carinhosa como Lucas se referiu a Ronnie reflete a longeva amizade do guitarrista com seu pai. O músico integra a banda de rock britânica desde 1975, mas os artistas começaram a trabalhar juntos antes mesmo dessa entrada oficial de Wood nos Rolling Stones: em 1973, eles colaboraram na gravação de “It’s Only Rock 'n' Roll (But I Like It)”, faixa que dá nome ao décimo segundo álbum do grupo.