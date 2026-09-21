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Lucas Leto brinca ao dizer que tem emprego dos sonhos por beijar atriz em novela: 'E ainda recebo por isso'

Após repercussão do comentário, explicou que os dois são amigos

Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:58

Lucas Leto e Giovanna Grigio Crédito: Reprodução

Lucas Leto divertiu os seguidores ao falar sobre as cenas românticas que grava com Giovanna Grigio na novela “Por Você”, da TV Globo. O ator brincou sobre ser pago para interpretar o namorado da atriz e acabou viralizando nas redes sociais.

Tudo começou quando Lucas comentou em um vídeo que mostrava uma cena do casal no folhetim. “Pensar que eu beijo a Giovanna Grigio e ainda recebo por isso”, escreveu, acrescentando emojis à publicação.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

A declaração repercutiu e chamou a atenção dos internautas. Quando um seguidor admitiu que gostaria de estar no lugar do ator, Lucas entrou novamente na brincadeira. “Emprego dos sonhos”, respondeu, aos risos.

Comentário gera repercussão

A brincadeira acabou dividindo opiniões nas redes sociais. Enquanto parte do público entrou no clima do comentário, Lucas também recebeu críticas pela forma como falou sobre a colega de elenco.

Diante da repercussão, o ator respondeu a um dos usuários e esclareceu a relação que mantém com Giovanna fora das gravações. “Nós somos amigos”, garantiu.