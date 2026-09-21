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Lucas Leto brinca ao dizer que tem emprego dos sonhos por beijar atriz em novela: 'E ainda recebo por isso'

Após repercussão do comentário, explicou que os dois são amigos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:58

Lucas Leto e Giovanna Grigio
Lucas Leto e Giovanna Grigio Crédito: Reprodução

Lucas Leto divertiu os seguidores ao falar sobre as cenas românticas que grava com Giovanna Grigio na novela “Por Você”, da TV Globo. O ator brincou sobre ser pago para interpretar o namorado da atriz e acabou viralizando nas redes sociais.

Tudo começou quando Lucas comentou em um vídeo que mostrava uma cena do casal no folhetim. “Pensar que eu beijo a Giovanna Grigio e ainda recebo por isso”, escreveu, acrescentando emojis à publicação.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

A declaração repercutiu e chamou a atenção dos internautas. Quando um seguidor admitiu que gostaria de estar no lugar do ator, Lucas entrou novamente na brincadeira. “Emprego dos sonhos”, respondeu, aos risos.

Comentário gera repercussão

A brincadeira acabou dividindo opiniões nas redes sociais. Enquanto parte do público entrou no clima do comentário, Lucas também recebeu críticas pela forma como falou sobre a colega de elenco.

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Diante da repercussão, o ator respondeu a um dos usuários e esclareceu a relação que mantém com Giovanna fora das gravações. “Nós somos amigos”, garantiu.

Lucas Leto e Giovanna Grigio interpretam um casal em “Por Você”, novela das 7 da TV Globo. As cenas românticas dos personagens levaram o ator a fazer a brincadeira que acabou ganhando repercussão fora da trama.

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