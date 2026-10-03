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Lucas Leto comemora quatro meses longe do cigarro e conta como conseguiu parar de fumar

Ator baiano revelou que uso de adesivos de nicotina ajudou no processo para abandonar o cigarro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 08:43

Lucas Leto
Lucas Leto Crédito: Reprodução

O ator baiano Lucas Leto comemorou uma conquista pessoal nesta quinta-feira (1º): completou quatro meses sem fumar. O artista compartilhou o marco nas redes sociais e falou sobre a decisão de abandonar o cigarro.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, Lucas apareceu diante do espelho e celebrou o período longe do tabaco. “4 meses sem cigarro, melhor coisa que eu fiz”, escreveu.

No X (antigo Twitter), o ator também contou que recorreu a adesivos de nicotina durante o processo. A estratégia ajudou Lucas a lidar com a mudança de hábito, segundo o próprio artista.

Lucas Leto

Sardinha em 'Vale Tudo', Lucas Leto é soteropolitano de Pernambués por Reprodução / Instagram
Ator Lucas Leto substitui MC Livinho no "Dança dos Famosos" por Reprodução/TV Globo
Lucas Leto por Divulgação
Olívia (Jéssica Luz) e Sardinha (Lucas Leto) em Vale Tudo por Reprodução
Lucas Leto é Sardinha em Vale Tudo" por Reprodução
Lucas Leto vive Sardinha no remake de "Vale Tudo" por Divulgação
Alice Wegman e Lucas Leto por Reprodução / Redes Sociais
Bella Campos aparece dançando com Lucas Leto em show da Anitta por Reprodução/ redes sociais
Lucas Leto aprende 'batedeira' com o Kannalha e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
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Sardinha em 'Vale Tudo', Lucas Leto é soteropolitano de Pernambués por Reprodução / Instagram

A publicação recebeu comentários de seguidores que comemoraram a conquista. Uma das mensagens destacou a aparência do ator após os quatro meses sem fumar: “A pele linda”, escreveu um internauta.

Natural da Bahia, Lucas Leto ganhou projeção nacional com trabalhos na televisão e no streaming e também mantém uma presença ativa nas redes sociais.

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