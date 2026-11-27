CLIMÃO

Lucas Lima se revolta com passageira após comentário ofensivo e desabafa: 'Difícil engolir'

Músico contou que a mulher apagou o post e pediu desculpas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 13:04

Lucas Lima Crédito: Reprodução/Instagram

O músico Lucas Lima, de 44 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (27) para reclamar de uma situação chata dentro de um avião que saiu do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo o artista, uma mulher que estava no mesmo voo fez um comentário ofensivo sobre ele e ainda marcou o seu perfil na postagem.

Lucas Lima desabafa sobre perrengue com passageira em avião 1 de 2

Nos stories do Instagram, o músico explicou o que houve. "Sabe o que às vezes desanima? Acabou de rolar um troço escrotíssimo aqui com uma guria que tá no meu voo. [Ela] postou uma coisa bem bosta ao meu respeito num grupo com as amigas. A falta de noção e empatia é TÃO completa que ela achou ok não só postar como ME MARCAR", escreveu.

Lucas contou que pensou em mostrar o post da mulher, mas desistiu para não ouvir críticas. "Eu ia repostar aqui pra desabafar, reclamar e tal, mas ia virar tanta manchete e tanta gente dizendo 'quem mandou ser famoso?', 'é o preço' e etc. que eu desisti", disse o ex-marido da cantora Sandy.

O músico não falou se chegou a conversar cara a cara com a passageira no avião, mas avisou que ela apagou e tentou se explicar. "Ela apagou e pediu desculpas dizendo que 'era só brincadeira'... quem nunca ouviu isso? O jeito é passar essa raiva quieto e sozinho mesmo. Mas que é difícil engolir essas coisas quietinho, é. Sempre é", desabafou.