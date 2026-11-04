MÚSICA

Lucas Pizane é apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas

Após anúncio de sua chegada ao grupo, ex-BBB participou de encontro com a imprensa nesta quarta-feira (4), no Pirambeira; banda prepara novidades para o verão

Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:14

Lucas Pizane foi apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas em evento realizado em Salvador Crédito: Reprodução

Agora é oficial: Lucas Pizane foi apresentado como novo vocalista da Duas Medidas. O grupo reuniu jornalistas e convidados nesta quarta-feira (4), no Pirambeira, em Salvador, para marcar o início dessa nova fase. A chegada do artista, que já havia sido anunciada anteriormente, foi celebrada em um encontro que também antecipou os planos da banda para o verão 2026/2027.

A apresentação contou com a presença de Lincoln, antigo vocalista da Duas Medidas e atual integrante do Parangolé, que prestigiou a nova formação. O influenciador Peu da Mata também participou do evento.

Lucas Pizane 1 de 4

A escolha tem um significado especial para Pizane, que acompanha a banda desde a adolescência. Agora à frente dos vocais, ele pretende respeitar a trajetória do grupo e acrescentar sua própria identidade ao projeto.

“A Duas Medidas faz parte da minha história. Eu conheci e acompanhei a banda ainda na adolescência, então assumir esse desafio tem um significado muito especial para mim”, afirmou.

Novo single e agenda de verão

A nova formação também prepara o lançamento de “Cores”, primeiro single com Pizane nos vocais, previsto para chegar às plataformas digitais ainda em novembro. A proposta musical é reunir canções autorais e releituras, valorizando a música baiana e mantendo a identidade da banda.