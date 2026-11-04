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Lucas Pizane é apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas

Após anúncio de sua chegada ao grupo, ex-BBB participou de encontro com a imprensa nesta quarta-feira (4), no Pirambeira; banda prepara novidades para o verão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:14

Lucas Pizane foi apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas em evento realizado em Salvador
Lucas Pizane foi apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas em evento realizado em Salvador Crédito: Reprodução

Agora é oficial: Lucas Pizane foi apresentado como novo vocalista da Duas Medidas. O grupo reuniu jornalistas e convidados nesta quarta-feira (4), no Pirambeira, em Salvador, para marcar o início dessa nova fase. A chegada do artista, que já havia sido anunciada anteriormente, foi celebrada em um encontro que também antecipou os planos da banda para o verão 2026/2027.

A apresentação contou com a presença de Lincoln, antigo vocalista da Duas Medidas e atual integrante do Parangolé, que prestigiou a nova formação. O influenciador Peu da Mata também participou do evento.

Lucas Pizane

Lucas Pizane foi apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas em evento realizado em Salvador por Divulgação
Lucas Pizane foi apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas em evento realizado em Salvador por Divulgação
Lucas Pizane foi apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas em evento realizado em Salvador por Divulgação
Lucas Pizane foi apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas em evento realizado em Salvador por Divulgação
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Lucas Pizane foi apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas em evento realizado em Salvador por Divulgação

A escolha tem um significado especial para Pizane, que acompanha a banda desde a adolescência. Agora à frente dos vocais, ele pretende respeitar a trajetória do grupo e acrescentar sua própria identidade ao projeto.

“A Duas Medidas faz parte da minha história. Eu conheci e acompanhei a banda ainda na adolescência, então assumir esse desafio tem um significado muito especial para mim”, afirmou.

Novo single e agenda de verão

A nova formação também prepara o lançamento de “Cores”, primeiro single com Pizane nos vocais, previsto para chegar às plataformas digitais ainda em novembro. A proposta musical é reunir canções autorais e releituras, valorizando a música baiana e mantendo a identidade da banda.

A agenda já tem compromissos confirmados: Corrida Colorida do Martagão Gesteira, em Salvador, no dia 15 de novembro; Micareta de Feira de Santana, no dia 21; e Réveillon no Paraíso, em Villas do Atlântico, em 31 de dezembro.

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