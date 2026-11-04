Lucas Pizane é apresentado oficialmente como novo vocalista da Duas Medidas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:14
Agora é oficial: Lucas Pizane foi apresentado como novo vocalista da Duas Medidas. O grupo reuniu jornalistas e convidados nesta quarta-feira (4), no Pirambeira, em Salvador, para marcar o início dessa nova fase. A chegada do artista, que já havia sido anunciada anteriormente, foi celebrada em um encontro que também antecipou os planos da banda para o verão 2026/2027.
A apresentação contou com a presença de Lincoln, antigo vocalista da Duas Medidas e atual integrante do Parangolé, que prestigiou a nova formação. O influenciador Peu da Mata também participou do evento.
Lucas Pizane
A escolha tem um significado especial para Pizane, que acompanha a banda desde a adolescência. Agora à frente dos vocais, ele pretende respeitar a trajetória do grupo e acrescentar sua própria identidade ao projeto.
“A Duas Medidas faz parte da minha história. Eu conheci e acompanhei a banda ainda na adolescência, então assumir esse desafio tem um significado muito especial para mim”, afirmou.
Novo single e agenda de verão
A nova formação também prepara o lançamento de “Cores”, primeiro single com Pizane nos vocais, previsto para chegar às plataformas digitais ainda em novembro. A proposta musical é reunir canções autorais e releituras, valorizando a música baiana e mantendo a identidade da banda.
A agenda já tem compromissos confirmados: Corrida Colorida do Martagão Gesteira, em Salvador, no dia 15 de novembro; Micareta de Feira de Santana, no dia 21; e Réveillon no Paraíso, em Villas do Atlântico, em 31 de dezembro.