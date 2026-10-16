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Lucas vai atrás de Glorinha e avisa a Bela de fuga em Por Você nesta sexta-feira (16 de outubro)

Bela fica desesperada com a fuga de Glorinha e mantém cuidado com as crianças

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:00

Glorinha sofre com cyberbullying e foge
Glorinha sofre com cyberbullying e foge Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta sexta-feira (16), Lucas (Amaury Lorenzo) vai atrás de Glorinha (Laura Luz), e avisa Bela (Sheron Menezzes) sobre a fuga da menina, após ela sofrer cyberbullying na escola. A obstetra cobra que Lucas tome providências em relação ao bullying praticado contra a menina. Hanna (Pietra Quintela) acolhe Glorinha.

Para encobrir outras mentiras, Juarez (Milhem Cortaz) inventa para Iara (Noemia Oliveira) que foi assaltado. Vitor (Lucas Leto) vê quando Leandra recebe flores de Guilherme. Glorinha tem uma crise de raiva, destrói o próprio quimono e é acolhida por Bela.

Peixe e os irmãos em Por Você

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Leandra (Giovanna Grigio) se incomoda com as atitudes de Vanessa (Alinne Moraes). Pérola (Renata Sorrah) fala sobre Manoel para Gabriel (Thiago Lacerda) e pergunta se ele não tem vontade de procurar os pais. Melinda faz com que Próspero (José de Abreu) e Clemente (Antonio Pitanga) se abracem.

Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV

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por Você

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