LUTO NA TV

Lucian Piane morre atropelado aos 46 anos após ser detido duas vezes em dois dias seguidos no fim de semana

Ex-jurado de 'RuPaul's Drag Race' foi atingido por um veículo na Califórnia

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:01

Lucian Piane no RuPaul's Drag Race Crédito: Reprodução

O produtor musical e compositor Lucian Piane, conhecido pelo trabalho no reality show "RuPaul's Drag Race", morreu aos 46 anos após ser atropelado em Glendale, na Califórnia, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu por volta das 4h15 da manhã de segunda-feira (12), e ele foi declarado morto no local. A informação foi divulgada pela revista People, com base em informações das autoridades locais e do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles.

Segundo o Departamento de Polícia de Glendale, Piane caminhava pela via, em um cruzamento, quando foi atingido por um veículo. Os policiais que atenderam à ocorrência não encontraram indícios de que o motorista estivesse sob efeito de álcool ou drogas, dirigisse em alta velocidade ou tivesse avançado o sinal vermelho. As autoridades acreditam que o atropelamento tenha sido acidental.

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O Departamento de Bombeiros informou à People que equipes de emergência prestaram atendimento à vítima, mas não conseguiram reverter o quadro. Lucian não estava com documentos de identificação, embora tivesse uma notificação relacionada a uma regra municipal sobre fumar em locais proibidos.

Produtor havia sido detido duas vezes no fim de semana

A morte ocorreu após duas detenções do artista em dias consecutivos. De acordo com informações publicadas pelo TMZ, Lucian foi detido pela polícia no sábado (10) e no domingo (11), em ocorrências distintas. Os registros apontavam suspeita de que ele estivesse sob efeito de substâncias controladas. O produtor recebeu notificações pelas ocorrências e tinha uma audiência marcada para terça-feira (13).

As publicações recentes de Piane nas redes sociais também vinham preocupando fãs, que comentavam sobre registros em que ele aparecia vagando pelas ruas. Não há, porém, informações que estabeleçam relação entre essas publicações, as detenções e o atropelamento.

Carreira em 'RuPaul's Drag Race'

Lucian Piane trabalhou nas primeiras temporadas de "RuPaul's Drag Race", tanto como jurado convidado quanto como compositor e produtor musical. Ele participou de diferentes temporadas da atração, incluindo as de número 4, 6, 7 e 8, e criou músicas para desafios e apresentações do reality.

Entre seus trabalhos, estão "The Baddest Bitches in Herstory", de "RuPaul's Drag Race All Stars 2", além de números como "Shade: The Rusical", "Rucapella" e "Glamazonian Airways". Piane também coescreveu e produziu músicas de RuPaul, como "Cover Girl", "Sissy That Walk", "Jealous of My Boogie" e "Born Naked".