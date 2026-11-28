FIM DE UM CICLO

Luciana Gimenez deixa cobertura de R$ 16 milhões e desabafa: 'Mudanças que eu não queria'

Apresentadora se despediu do imóvel de luxo após proprietários entrarem na Justiça para pedir a desocupação

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 12:03

Luciana Gimenez se despediu da cobertura de luxo onde morava desde 2020 Crédito: Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez, de 57 anos, se despediu da cobertura de luxo onde morava desde 2020, em um condomínio de alto padrão no Parque Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora apareceu na sala completamente vazia e fez um desabafo sobre as mudanças que enfrentou ao longo de 2026.

“É um apartamento de que eu gosto muito e que, por vários motivos, eu tive que sair. A vida é essa. Eu acho que tenho um pouco de receio de mudar. Às vezes, até para melhor, o processo para mim é muito dolorido”, afirmou.

Luciana Gimenez faz tour por apartamento de São Paulo 1 de 71

Sem entrar em detalhes sobre os motivos da saída, Luciana revelou que precisou lidar com situações que fugiram de seu controle nos últimos meses. “Esse ano foi um ano extremamente difícil para mim. Um ano de muitas mudanças. Mudanças que eu não queria, que eu não procurei, mudanças que eu não tive como refutar”, declarou.

A apresentadora também refletiu sobre a necessidade de aproveitar melhor o tempo e destacou que a saúde e o bem-estar dos dois filhos são suas prioridades. “Sem saúde, você não faz nada. Você não consegue correr atrás de apartamento, de trabalho, de namorado, de viagem, nada”, disse.

Na legenda da publicação, Luciana escreveu: “Fechando um ciclo importante”.

Polêmica envolvendo cobertura milionária

A saída da apresentadora acontece após uma disputa judicial envolvendo os proprietários do imóvel, avaliado em aproximadamente R$ 16 milhões e cujo aluguel mensal seria de R$ 130 mil.

Em outubro, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou que os donos da cobertura haviam recorrido à Justiça para solicitar a desocupação do apartamento. Segundo a publicação, os proprietários alegaram que o contrato de locação havia terminado em julho e solicitaram uma liminar para a saída da apresentadora, sob pena de despejo.

Na ocasião, a equipe de Luciana afirmou desconhecer qualquer ação de despejo e negou a existência de atrasos no pagamento do aluguel ou de débitos relacionados ao imóvel.