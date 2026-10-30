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Luciano Huck celebra 22 anos de casamento com Angélica e faz declaração: ‘Mais do que amor da minha vida’

Casal se conheceu em 2003, nos bastidores do filme ‘Um Show de Verão’

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:26

Luciano Huck e Angélica em casamento na Marina da Glória Crédito: Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Luciano Huck abriu um álbum de fotos do casamento com Angélica que aconteceu no dia 30 de outubro há exatos 22 anos.

Nos registros, Angélica e Luciano Huck aparecem entrando no local onde aconteceu o casamento, na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, onde foram reunidas cerca de 1,2 mil convidados.

Luciano Huck celebra 22 anos de casamento com Angélica 1 de 3

Nas redes sociais, Luciano Huck publicou um texto emocionante. “Hoje celebramos nosso aniversário de casamento. Dou um valor enorme a este dia. Quando penso em 30 de outubro, só me vêm coisas boas. Memórias lindas construídas a 4 mãos e a felicidade de seguir vivendo esse amor e nos escolhendo todos os dias”, escreveu o apresentador do Domingão.

O apresentador ressaltou ainda as qualidades da esposa e celebrou o momento especial. “Angélica é muito mais do que o amor da minha vida, a melhor mãe que eu poderia sonhar para os nossos filhos. Inteligente, divertida, talentosa, independente, corajosa, minha grande parceira. Minha melhor geolocalização no mundo é ao lado dela. Ela vibra com as nossas conquistas e segura as pontas nos momentos difíceis, sempre com a mesma generosidade, serenidade e amor. São 22 anos de casamento, de uma vida construída juntos, de tantas histórias, sonhos, desafios e alegrias. Te amo, Vida. 22 anos and counting ❤️”.