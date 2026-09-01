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Luciano Huck compra robô de R$ 4,2 mil para realizar tarefa em mansão

Apresentador mostrou o aparelho que comprou para limpar os vidros do imóvel

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 14:24

Angélica e Luciano Huck com os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Luciano Huck, de 54 anos, decidiu recorrer à tecnologia para uma tarefa doméstica na mansão onde mora com a esposa, Angélica, de 52, e os três filhos: Joaquim Huck, de 21, Benício Huck, de 18, e Eva Huck, de 13. O apresentador mostrou aos seguidores no Instagram, na última segunda-feira (31), o robô que comprou para limpar os vidros da casa.

Surpreso com o funcionamento do aparelho, Huck compartilhou um vídeo do equipamento em ação e brincou com a eficiência da máquina. "Compramos um robô que limpa vidros. E funciona", contou, aos risos.

Luciano Huck agora é dono de fazenda de abacates 1 de 6

O modelo está avaliado em R$ 4.199 e é desenvolvido para limpar automaticamente janelas e superfícies de vidro, prometendo "reduzir o esforço e os riscos durante a limpeza". O equipamento utiliza um sistema de "sucção potente, sensores inteligentes e tecnologia WIN-SLAM para identificar bordas e obstáculos e planejar a rota de limpeza".

O equipamento tem sistema de segurança contra quedas e promete alcançar cantos e bordas com até 99% de cobertura.

Como funciona o robô de Luciano Huck?

O equipamento conta com uma estação multifuncional que serve para carregar e dar suporte ao aparelho. A autonomia chega a 110 minutos, tempo suficiente, segundo as informações do produto, para limpar até 55 m² de vidro.

O robô pode ser controlado por meio de um aplicativo. Com ele, o usuário consegue escolher diferentes modos de limpeza, acompanhar o trabalho e personalizar as rotinas. Outro recurso é o sistema de atomização ultrassônica, utilizado para ajudar na remoção de poeira e manchas e evitar marcas nas superfícies.

Novo robô de Luciano Huck Crédito: Reprodução

Como é a mansão de Luciano Huck?

Luciano Huck vive com a família em uma mansão localizada no Joá, na zona sul do Rio de Janeiro. A propriedade ocupa um terreno de aproximadamente 4 mil m², com cerca de 1,5 mil m² de área construída, e tem vista para a Pedra da Gávea e para o mar.

Mansão de Luciano Huck e Angélica 1 de 12

O imóvel conta com 16 quartos e seis suítes, além de piscina de aproximadamente 280 m², cinema, academia, adega, churrasqueira e um amplo jardim. A casa também possui ambientes integrados com pé-direito duplo.