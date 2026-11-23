TELEVISÃO

Luciano Huck esquece que está ao vivo no 'Domingão', comete gafe e pede desculpas: 'Não posso falar'

Apresentador se atrapalhou durante a 'Dança dos Famosos', caiu na risada e ainda voltou a brincar com o próprio deslize minutos depois

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:26

Luciano Huck no Domingão Crédito: Reprodução/TV Globo

Luciano Huck protagonizou um momento inusitado durante o "Domingão com Huck" deste domingo (22). O apresentador esqueceu que estava ao vivo para todo o Brasil e soltou um palavrão enquanto comentava uma falha na coreografia de MC Livinho, que se apresentou ao som de salsa na "Dança dos Famosos".

Ao analisar o desempenho do cantor com a professora Beatriz Feitosa, Huck tentou explicar o momento em que o participante perdeu o movimento da coreografia, mas acabou deixando escapar um palavrão.

Mansão de Luciano Huck e Angélica 1 de 12

"Ele estava procurando. Aí, perdeu, vem para cá, não, f*deu. Desculpa, não posso falar isso no ar!", reagiu o apresentador, que caiu na risada logo depois de perceber o que havia dito.

A situação arrancou comentários dos colegas de palco. "Aí, Lulu!", brincou Lívia Andrade. Ed Gama também aproveitou para lembrar o apresentador de que o programa estava sendo transmitido ao vivo: "Estamos ao vivo para todo o Brasil".

O deslize repercutiu nas redes sociais. Um internauta comentou que a direção do programa provavelmente ficou surpresa com a situação. "Gente, o Luciano Huck simplesmente soltou um palavrão ao vivo no #Domingão! A direção no ponto eletrônico deve ter ido à loucura", escreveu no X, antigo Twitter.

Minutos depois, enquanto a produção preparava o palco para uma apresentação de João Lucas, Huck voltou a mencionar o episódio e brincou com a própria gafe. "O apresentador fala palavrão ao vivo, esquece que está ao vivo, e vai para o ar", disse.

O programa também teve outros momentos marcantes. Na "Dança dos Famosos", Léo Foguete foi eliminado da competição por uma diferença de apenas 0,1 ponto. Já Sasha e o marido, João Lucas, participaram de uma entrevista ao vivo e revelaram que esperam um menino. A avó da criança, Xuxa, foi responsável por anunciar o sexo do bebê.