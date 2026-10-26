ELEIÇÕES

Luciano Huck faz apelo após vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro e cita desafio para o país: 'Curar as feridas'

Apresentador parabenizou o presidente eleito nas redes sociais e pediu união

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:47

Luciano Huck e Lula Crédito: Reprodução

Luciano Huck se manifestou na noite deste domingo (25) após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Nas redes sociais, o apresentador do Domingão parabenizou o presidente eleito e fez um apelo por diálogo, respeito às diferenças e união entre os brasileiros.

"A democracia se fortalece no voto e amadurece no respeito às diferenças. Parabenizo o presidente Lula e desejo boa sorte. Que tenha grandeza e serenidade para ajudar a curar as feridas, reconstruir pontes e unir o país", escreveu Huck.

Camisa usada por Lula no discurso de reeleição é da Reserva 1 de 8

A manifestação de Luciano Huck ocorreu poucos dias depois de sua esposa, Angélica, tornar público seu voto no segundo turno. Em um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira (21), a apresentadora explicou que demorou a se posicionar por receio das críticas e dos ataques na internet.

"Eu pensei muito antes de falar, tive medo, sim. A gente vê tanto ódio nas redes sociais, tanta gente pronta para julgar, condenar, atacar, que dá vontade de ficar quieta", declarou.

Angélica contou que encontrou coragem para se manifestar ao acompanhar a mobilização de jovens nas ruas e nas redes sociais. "Me emociona muito ver tantos jovens ocupando as ruas, as redes sociais, levantando suas vozes, defendendo suas causas e participando ativamente das discussões sobre o nosso país", afirmou.

A apresentadora ressaltou que não é petista e que não se identifica nem com a direita nem com a esquerda. Segundo ela, sua escolha foi motivada por questões como respeito, diálogo e direitos sociais.

"Não sou petista, não me vejo como de direita nem de esquerda, mas eu quero viver em um país onde as pessoas se escutem, se respeitem e cuidem umas das outras", disse. Ela também mencionou o futuro dos filhos e citou mulheres, crianças e pessoas LGBTQIAPN+ entre os grupos que considera importantes no debate sobre o país. "E é por tudo isso que eu decidi votar no Lula", concluiu.

Mansão de Luciano Huck e Angélica 1 de 12

Mãe de Luciano Huck também declarou apoio

Antes do segundo turno, Marta Dora Grostein, mãe de Luciano Huck e do cineasta Fernando Grostein Andrade, também havia declarado voto em Lula. Ao explicar sua decisão, a arquiteta relatou as ameaças sofridas por Fernando, que deixou o Brasil há sete anos.

"Ter medo de morrer por simplesmente ser quem você é foi uma das razões que fez meu filho Fernando sair do Brasil há sete anos. Ele recebeu ameaças à sua vida, inclusive dizendo que o corpo dele seria entregue em um caixão fechado", afirmou.

Marta também falou sobre a importância do diálogo entre mães e filhos para compreender experiências relacionadas ao preconceito. Ao justificar seu voto, criticou o que considerava um retrocesso nas políticas sociais e culturais caso a família Bolsonaro chegasse à Presidência.

"Diante do momento atual, eu voto Lula. A gestão do filho do Bolsonaro significa um retrocesso nas políticas que avançaram tanto, principalmente as políticas sociais e culturais", declarou.

Luciano reagiu à manifestação da mãe com uma mensagem de carinho: "Admiração, orgulho e muito amor. Tudo junto e misturado!".