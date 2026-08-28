SAIBA DETALHES

Luciano Huck faz doação para eleições 2026; saiba valor

Apresentador já tinha doado também em 2022

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:33

Luciano Huck Crédito: Reprodução | TV Globo

Luciano Huck não deu prosseguimento à candidatura para Presidente da República em 2026, como demonstrou antes, mas está participando desta eleição de outra forma, como doador.

O apresentador doou R$ 30 mil para a campanha de Tabata Amaral, candidata a deputada federal por São Paulo pelo PSB.

Luciano Huck 1 de 6

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a doação foi destinada à campanha da deputada e aparece na prestação de contas das eleições de 2026.

Essa não é a primeira vez que Huck demonstra apoio a Tabata. Em 2022, o apresentador doou R$ 15 mil para a campanha da candidata. No ano, ele ainda contribuiu financeiramente com outros oito candidatos, totalizando R$ 120 mil em doações.