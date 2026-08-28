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Luciano Huck faz doação para eleições 2026; saiba valor

Apresentador já tinha doado também em 2022

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:33

Luciano Huck
Luciano Huck Crédito: Reprodução | TV Globo

Luciano Huck não deu prosseguimento à candidatura para Presidente da República em 2026, como demonstrou antes, mas está participando desta eleição de outra forma, como doador.

O apresentador doou R$ 30 mil para a campanha de Tabata Amaral, candidata a deputada federal por São Paulo pelo PSB.

Luciano Huck

Luciano Huck, Benício e Duda Guerra por Reprodução
Thiaguinho, Carol Peixinho, Angélica e Luciano Huck por Reprodução/Instagram
Angélica e Luciano Huck com os filhos por Reprodução/Instagram
Benício Huck ao lado do pai, Luciano, e de Duda Guerra por Reprodução
Luciano Huck ganha concurso do maior nariz por Globo
Luciano Huck e Angélica por Redes sociais
1 de 6
Luciano Huck, Benício e Duda Guerra por Reprodução

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De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a doação foi destinada à campanha da deputada e aparece na prestação de contas das eleições de 2026.

Essa não é a primeira vez que Huck demonstra apoio a Tabata. Em 2022, o apresentador doou R$ 15 mil para a campanha da candidata. No ano, ele ainda contribuiu financeiramente com outros oito candidatos, totalizando R$ 120 mil em doações.

Entre os candidatos apoiados por Huck estava Marcelo Calero (PSD-RJ), ex-ministro da Cultura do governo Michel Temer. O valor individual, porém, foi destinado a Tiago Gomes (PSB-RJ), que recebeu R$ 30 mil. Ele não conseguiu ser eleito para a Câmara dos Deputados e terminou como suplente.

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Luciano Huck

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