Luciano Huck faz doação para eleições 2026; saiba valor

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Felipe Sena
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:33
Luciano Huck não deu prosseguimento à candidatura para Presidente da República em 2026, como demonstrou antes, mas está participando desta eleição de outra forma, como doador.
O apresentador doou R$ 30 mil para a campanha de Tabata Amaral, candidata a deputada federal por São Paulo pelo PSB.
Luciano Huck
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a doação foi destinada à campanha da deputada e aparece na prestação de contas das eleições de 2026.
Essa não é a primeira vez que Huck demonstra apoio a Tabata. Em 2022, o apresentador doou R$ 15 mil para a campanha da candidata. No ano, ele ainda contribuiu financeiramente com outros oito candidatos, totalizando R$ 120 mil em doações.
Entre os candidatos apoiados por Huck estava Marcelo Calero (PSD-RJ), ex-ministro da Cultura do governo Michel Temer. O valor individual, porém, foi destinado a Tiago Gomes (PSB-RJ), que recebeu R$ 30 mil. Ele não conseguiu ser eleito para a Câmara dos Deputados e terminou como suplente.