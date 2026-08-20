Luciano Huck perde estrela antes da ‘Dança dos Famosos’ e situação preocupa; saiba o que aconteceu

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 19:20
A nova temporada da ‘Dança dos Famosos’ pode começar com um desfalque no elenco. O apresentador Otaviano Costa teria se lesionado durante um ensaio para o quadro comandado por Luciano Huck e agora passa por exames para descobrir a gravidade do problema.
De acordo com informações do Portal Leo Dias, Otaviano teria se machucado durante a preparação para a competição. A avaliação médica será determinante para definir se ele terá condições de continuar participando do reality.
Elenco de Dança dos Famosos 2026
Até o momento, não há confirmação sobre a gravidade da lesão ou sobre uma eventual saída de Otaviano Costa da ‘Dança dos Famosos’. A participação do apresentador dependerá dos resultados dos exames e da avaliação da equipe responsável pelo programa.
A nova temporada do quadro está prestes a começar e reúne famosos que se preparam durante semanas para as apresentações de dança.