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Luciano Huck perde estrela antes da ‘Dança dos Famosos’ e situação preocupa; saiba o que aconteceu

Apresentador teria se machucado durante a preparação para o reality de Luciano Huck e passa por exames para avaliar a gravidade da lesão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 19:20

Dança dos Famosos 2025
Dança dos Famosos 2025 Crédito: Reprodução/Globo

A nova temporada da ‘Dança dos Famosos’ pode começar com um desfalque no elenco. O apresentador Otaviano Costa teria se lesionado durante um ensaio para o quadro comandado por Luciano Huck e agora passa por exames para descobrir a gravidade do problema.

De acordo com informações do Portal Leo Dias, Otaviano teria se machucado durante a preparação para a competição. A avaliação médica será determinante para definir se ele terá condições de continuar participando do reality.

Elenco de Dança dos Famosos 2026

Ticiane Pinheiro é confirmada no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Breno Ferreira é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Otaviano Costa é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Junno Andrade é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Lucas Guedez é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
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Ticiane Pinheiro é confirmada no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram

Até o momento, não há confirmação sobre a gravidade da lesão ou sobre uma eventual saída de Otaviano Costa da ‘Dança dos Famosos’. A participação do apresentador dependerá dos resultados dos exames e da avaliação da equipe responsável pelo programa.

A nova temporada do quadro está prestes a começar e reúne famosos que se preparam durante semanas para as apresentações de dança.

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