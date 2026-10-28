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Luciano Huck se assusta ao encontrar visitante indesejada em mansão: 'Não foi convidada'

Apresentador flagrou uma jiboia perto da porta de vidro de casa e ainda registrou um tucano e um macaco na propriedade em que vive com Angélica, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:42

Luciano Huck e Angélica
Luciano Huck e Angélica Crédito: Redes sociais

Luciano Huck, de 55 anos, mostrou nas redes sociais que teve uma visita inesperada em sua mansão no Joá, região nobre do Rio de Janeiro. O apresentador compartilhou imagens de animais silvestres que apareceram na propriedade onde mora com a mulher, Angélica, de 52, e os filhos. Entre eles, uma jiboia chamou a atenção.

Antes de mostrar a cobra, Huck registrou um tucano na área verde da residência e brincou: "Visita ilustre em casa". Em seguida, filmou um macaco em uma árvore e comentou: "A Arca de Noé aportou por aqui hoje".

Bichos na mansão de Luciano Huck e Angélica

Luciano Huck flagra tucano em mansão no Rio por Reprodução/Instagram
Luciano Huck flagrou macaco em mansão no Rio por Reprodução/Instagram
Luciano Huck encontrou cobra em mensão por Reprodução/Instagram
Luciano Huck encontrou cobra em mensão por Reprodução/Instagram
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Luciano Huck flagra tucano em mansão no Rio por Reprodução/Instagram

A surpresa maior veio logo depois, quando o apresentador mostrou a jiboia ao lado de uma porta de vidro da mansão. "Também veio uma turma [da Arca] que não foi convidada", escreveu ele, acompanhando a publicação com um GIF do personagem Homer Simpson gritando de desespero. Apesar de assustar pelo tamanho, a cobra encontrada pelo apresentador do Domingão com Huck não é venenosa.

Como é a mansão de Luciano Huck e Angélica

Cercada por uma área verde e com vista para a Pedra da Gávea, a mansão de Luciano Huck e Angélica ocupa um terreno de aproximadamente 4.200 metros quadrados. A dimensão da propriedade é tanta que a família conta com um carrinho de golfe para se deslocar pelo local.

Mansão de Luciano Huck e Angélica

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
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Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti

A residência tem 16 quartos, seis deles suítes, além de cinema, piscina, academia, capela, salão de jogos, várias salas de estar e um espaço dedicado a obras de arte.

A casa também já serviu de cenário para a gravação do programa 50 e Tanto, apresentado por Angélica no GNT em comemoração aos seus 50 anos.

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