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Luciano Huck vai votar em Lula ou Flávio Bolsonaro? Apresentador se manifesta após mulher e mãe revelarem voto

Angélica e Marta Dora Grostein declararam apoio ao presidente nas eleições de 2026; manifestação do comandante do Domingão chamou atenção nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 16:44

Luciano Huck
Luciano Huck Crédito: Reprodução

Em quem Luciano Huck vai votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026? A dúvida ganhou força nesta quarta-feira (21), depois que Angélica, mulher do apresentador, anunciou publicamente seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração ocorreu um dia após Marta Dora Grostein, mãe de Huck, também revelar que votará no petista contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Embora duas das pessoas mais próximas do comunicador tenham tornado suas preferências eleitorais públicas, Luciano ainda não anunciou em quem pretende votar. O apresentador do Domingão com Huck, no entanto, reagiu à manifestação da mãe e demonstrou admiração pelo posicionamento dela.

"Admiração, orgulho e muito amor. Tudo junto e misturado!", escreveu ele na publicação.

Mansão de Luciano Huck e Angélica

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
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Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
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Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti

A mensagem foi deixada em um vídeo compartilhado pelo cineasta Fernando Grostein Andrade, irmão mais novo de Luciano. Na gravação, Marta Dora relatou as ameaças homofóbicas sofridas por Fernando, que, segundo ela, contribuíram para sua decisão de deixar o Brasil há sete anos.

"Ter medo de morrer por simplesmente ser quem você é foi uma das razões que fez meu filho Fernando sair do Brasil há sete anos. Ele recebeu ameaças à sua vida, inclusive dizendo que o corpo dele seria entregue em um caixão fechado", contou.

A professora e arquiteta também criticou a possibilidade de um governo de Flávio Bolsonaro, por considerar que representaria um retrocesso em políticas sociais e culturais. "Diante do momento atual, eu voto Lula. A gestão do filho do Bolsonaro significa um retrocesso nas políticas que avançaram tanto, principalmente as políticas sociais e culturais", afirmou.

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O depoimento recebeu uma resposta do próprio Lula, que manifestou solidariedade à família e defendeu o respeito às diferenças. "Nenhuma mãe deveria viver com medo de perder um filho para o preconceito", escreveu o presidente.

Já Angélica decidiu anunciar sua escolha nesta quarta-feira (21). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora contou que demorou a se posicionar por medo das críticas e dos ataques que costumam acompanhar discussões políticas na internet. "Não sou petista, não me vejo como de direita nem de esquerda", afirmou. Apesar disso, explicou que optou por Lula por desejar um país onde as pessoas sejam tratadas com respeito, sem preconceito e com atenção às diferenças.

A mulher de Luciano Huck também contou que a participação de jovens em manifestações e debates sobre democracia a incentivou a superar o receio de falar publicamente sobre política.

O posicionamento de Huck, por sua vez, tem um histórico diferente. Em 2018, o apresentador afirmou que nunca havia votado no PT e chegou a enxergar na candidatura de Jair Bolsonaro uma possibilidade de renovação da política brasileira.

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O cenário familiar agora é outro. Com a mãe e a mulher declarando apoio ao mesmo candidato, cresce a curiosidade sobre a escolha do comunicador para o segundo turno, marcado para domingo (25).

Até esta quarta-feira (21), porém, a manifestação de carinho e orgulho pela mãe não representa uma declaração explícita de voto. Luciano Huck ainda não confirmou publicamente se escolherá Lula ou Flávio Bolsonaro.

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