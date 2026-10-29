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Luciano Szafir brinca sobre gravidez de Sasha Meneghel: ‘E o próximo, vem quando?’

Ator mandou recado para Sasha e João Lucas

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15:49

Luciano Szafir fez pedido para o casal Crédito: Reprodução | ImdB e Instagram

A gravidez de Sasha pegou muitas pessoas de surpresa nesta quinta-feira (29), mas parece que já tem gente da família querendo saber quando vem o próximo.

Aos 57 anos, Luciano Szafir, pai de Sasha Meneghel, de 28, comemorou a notícia da gravidez da filha com Xuxa, de 63 anos.

Sasha anuncia gravidez com João Lucas 1 de 6

Além de parabenizar a estilista e o esposo, João Lucas, de 26 anos, o ator brincou sobre estar ansioso com a chegada de um segundo neto.