Luciano Szafir brinca sobre gravidez de Sasha Meneghel: ‘E o próximo, vem quando?’

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Felipe Sena
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15:49
A gravidez de Sasha pegou muitas pessoas de surpresa nesta quinta-feira (29), mas parece que já tem gente da família querendo saber quando vem o próximo.
Aos 57 anos, Luciano Szafir, pai de Sasha Meneghel, de 28, comemorou a notícia da gravidez da filha com Xuxa, de 63 anos.
Sasha anuncia gravidez com João Lucas
Além de parabenizar a estilista e o esposo, João Lucas, de 26 anos, o ator brincou sobre estar ansioso com a chegada de um segundo neto.
“Parabéns, filhota, João! Quanta alegria pela frente, que tenha toda saúde do mundo. E o próximo, vem quando? Calma, brincadeira", riu. "Amo vocês, a vida muda agora, se preparem para o maior amor do mundo! Amo vocês, beijos do VOVÔ", escreveu nas redes sociais”.