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Luciano Szafir brinca sobre gravidez de Sasha Meneghel: ‘E o próximo, vem quando?’

Ator mandou recado para Sasha e João Lucas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15:49

Luciano Szafir fez pedido para o casal
Luciano Szafir fez pedido para o casal Crédito: Reprodução | ImdB e Instagram

A gravidez de Sasha pegou muitas pessoas de surpresa nesta quinta-feira (29), mas parece que já tem gente da família querendo saber quando vem o próximo.

Aos 57 anos, Luciano Szafir, pai de Sasha Meneghel, de 28, comemorou a notícia da gravidez da filha com Xuxa, de 63 anos.

Sasha anuncia gravidez com João Lucas

Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
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Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram

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Além de parabenizar a estilista e o esposo, João Lucas, de 26 anos, o ator brincou sobre estar ansioso com a chegada de um segundo neto.

“Parabéns, filhota, João! Quanta alegria pela frente, que tenha toda saúde do mundo. E o próximo, vem quando? Calma, brincadeira", riu. "Amo vocês, a vida muda agora, se preparem para o maior amor do mundo! Amo vocês, beijos do VOVÔ", escreveu nas redes sociais”.

Tags:

João Lucas Luciano Szafir Sasha Meneghel

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