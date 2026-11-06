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Lucy Ramos encanta com registro do parto e mostra rosto da segunda filha pela primeira vez: ‘Gratidão por tanto’

Atriz de 44 anos compartilhou uma sequência de fotos que mostra momentos antes, durante e depois do parto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:27

Lucy Ramos e Tiago Luciano emocionaram os seguidores com registros
Lucy Ramos e Tiago Luciano emocionaram os seguidores com registros Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Lucy Ramos, de 44 anos, encantou os seguidores nas redes sociais ao compartilhar registros do nascimento de sua segunda filha, Kora, com o ator e diretor Tiago Luciano, nesta sexta-feira (6).

Lucy compartilhou uma sequência de fotos que mostra momentos antes, durante e depois do parto, além de revelar o rostinho do bebê, que nasceu no último domingo (1ª).

Lucy Ramos mostra momentos do parto e rosto da filha

Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram
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Lucy Ramos e Tiago Luciano são pais pela segunda vez por Reprodução | Instagram

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“Momentos antes, durante e depois da chegada da nossa Koringa. Ainda não superei a carinha de emoção do papai @thiluciano na foto 5, é muito amor! Gratidão por tanto, senhor”, escreveu na legenda. Kora é a segunda filha do casal, que também é pai de Kyara, de um ano e seis meses.

Tags:

Lucy Ramos

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