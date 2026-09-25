LUTO

Ludmilla se despede de cachorrinha que a acompanhou por 18 anos: ‘Minha melhor amiga’

Cantora relembrou diferentes fases da vida ao lado de Manu e falou sobre a dor da perda nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:10

Ludmilla se despede de Manu, sua cachorrinha que a acompanhou por 18 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Ludmilla emocionou os seguidores ao se despedir de Manu, sua cachorrinha de estimação que esteve ao seu lado por 18 anos. Nas redes sociais, a cantora relembrou a trajetória que dividiu com a cadelinha desde a juventude até a consolidação de sua carreira.

Na homenagem, Ludmilla destacou que Manu acompanhou transformações importantes de sua vida, incluindo o crescimento da família e a mudança de sua trajetória profissional.

Mansão de Ludmilla 1 de 7

“Você atravessou tantas fases da minha vida, me viu crescer, viu minha história mudar, minha família crescer, minha carreira acontecer e esteve comigo em todas elas”, escreveu.

A artista também lembrou a relação de proteção que tinha com a cachorrinha. “Você me protegeu a vida inteira, a melhor segurança de todas”, afirmou.

Ludmilla contou ainda que chegou a pesquisar sobre a expectativa de vida da raça e descobriu que Manu viveu o limite máximo esperado. “Você viveu o limite máximo que a sua raça costuma viver, foram 18 anos”, declarou.

Mesmo diante da tristeza, a cantora afirmou sentir gratidão pelo tempo que teve ao lado da companheira. “Hoje eu me despeço da minha melhor amiga, Manu, com um buraco enorme no peito, mas também com uma gratidão que não cabe em mim”, escreveu.