CINEMA

Luisa Arraes aparece irreconhecível em primeira foto como Cássia Eller em cinebiografia; veja

Atriz iniciou as gravações no Rio de Janeiro para longa que chega aos cinemas em 2027

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:00

Luisa Arraes como Cássia Eller em cinebiografia Crédito: Divulgação

A atriz Luisa Arraes teve sua primeira imagem divulgada caracterizada como Cássia Eller para as gravações de 'Cássia - O Filme'. O registro mostra a artista no palco, de cabelo curto, regata e segurando um violão, recriando a cena de um show da cantora carioca, que morreu em dezembro de 2001, aos 39 anos.

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Os trabalhos no set de filmagem começaram no Rio de Janeiro sob o comando do diretor Diego Freitas. A proposta do projeto é percorrer desde a ascensão da artista na música até apresentações históricas, como a passagem pelo Rock in Rio de 2001, equilibrando a trajetória artística com momentos de sua vida íntima.

A produção abordará também a batalha judicial travada por Maria Eugênia, companheira de Cássia, para conseguir a guarda de Chicão, filho da cantora, após a morte repentina da companheira. No longa, Eugênia ganha vida pela atuação de Olivia Torres.