Luisa Arraes aparece irreconhecível em primeira foto como Cássia Eller em cinebiografia; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:00
A atriz Luisa Arraes teve sua primeira imagem divulgada caracterizada como Cássia Eller para as gravações de 'Cássia - O Filme'. O registro mostra a artista no palco, de cabelo curto, regata e segurando um violão, recriando a cena de um show da cantora carioca, que morreu em dezembro de 2001, aos 39 anos.
Luisa Arraes como Cássia Eller em cinebiografia
Os trabalhos no set de filmagem começaram no Rio de Janeiro sob o comando do diretor Diego Freitas. A proposta do projeto é percorrer desde a ascensão da artista na música até apresentações históricas, como a passagem pelo Rock in Rio de 2001, equilibrando a trajetória artística com momentos de sua vida íntima.
A produção abordará também a batalha judicial travada por Maria Eugênia, companheira de Cássia, para conseguir a guarda de Chicão, filho da cantora, após a morte repentina da companheira. No longa, Eugênia ganha vida pela atuação de Olivia Torres.
Produzido por Iafa Britz e pela H2O Produções, o elenco traz ainda Ramon Francisco, Stella Rabelo, Rui Ricardo, Pamela Germano, Leandro Ramos, João Cortes e Bento Dias. A previsão é que a produção chegue aos cinemas em 2027.