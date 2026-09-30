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Luísa Mell compara Cauã Reymond a Leonardo DiCaprio após suposto affair com jovem

Ativista fez comentário nas redes sociais ao reagir à especulação de romance entre o ator e a modelo Pietra Cupello

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:51

Luísa Mell ironizou a diferença de idade entre Cauã Reymond e a modelo Pietra Cupello
Luísa Mell ironizou a diferença de idade entre Cauã Reymond e a modelo Pietra Cupello Crédito: Reprodução

A ativista Luísa Mell entrou na repercussão do suposto affair envolvendo Cauã Reymond, de 46 anos, e a modelo e estudante de Medicina Pietra Cupello, de 20. Nas redes sociais, ela fez uma comparação entre o ator brasileiro e o astro de Hollywood Leonardo DiCaprio.

A provocação foi feita nos comentários de uma publicação do Jornal Extra no Instagram sobre o possível romance. Luísa fez referência ao conhecido meme envolvendo DiCaprio e seus relacionamentos com mulheres mais jovens.

Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia

Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram
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Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia por Reprodução/Instagram

A diferença de idade entre Cauã e Pietra é de 26 anos. Até o momento, o suposto relacionamento entre os dois não foi confirmado publicamente pelo ator ou pela modelo.

Luísa Mell brinca com diferença de idade em suposto affair de Cauã Reymond Crédito: Reprodução

A comparação de Luísa com DiCaprio repercutiu entre os internautas, que também comentaram a diferença de idade apontada na especulação sobre o possível casal.

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Cauã Reymond, que recentemente esteve no elenco de ‘Vale Tudo’, mantém uma carreira consolidada na televisão e no cinema. Já Pietra Cupello é modelo e estudante de Medicina.

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