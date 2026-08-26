Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luísa Sonza e grupo de k-pop Enhypen lançam parceria inédita nesta quarta (26); ouça

Faixa ganha releitura com elementos de funk brasileiro e versos em português

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:30

Luísa Sonza e Enhypen colaboram em novo projeto musical
Luísa Sonza e Enhypen colaboram em novo projeto musical Crédito: Reprodução/Instagram

O grupo sul-coreano Enhypen lançou nesta quarta-feira (26) uma versão do single “Bloody Paradise” em colaboração com a cantora Luísa Sonza. A faixa original integra o álbum “The Sin: Bliss”, lançado na última sexta-feira (21), e agora ganha uma nova roupagem com elementos de funk e trechos em português.

Intitulada “Bloody Paradise (English Ver.) Feat. Luísa Sonza”, a faixa é interpretada em inglês e conta com um trecho cantado pela brasileira: "Quarenta graus, teu pulso acelerou. Calor carnal, menina veneno".

A produção musical é assinada por JULiA LEWiS, produtor que trabalhou com Bad Bunny na faixa "DTmF", vencedora da categoria de Melhor Performance de Música Urbana no Grammy Latino.

Luísa Sonza

Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
1 de 15
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram

Enhypen no Brasil

O septeto se apresentou pela primeira vez no Brasil em 4 de julho deste ano, no Nubank Parque, em São Paulo. Com ingressos esgotados e quase três horas de duração, o Enhypen celebrou no país a marca do 100º show de sua carreira. A apresentação fez parte da turnê “Blood Saga”, iniciada em Seul, capital da Coreia do Sul.

O grupo é dono de hits como “Bite Me”, “Bad Desire”, “Fever” e “Drunk-Dazed”. Formado por meio do reality show de sobrevivência I-Land, programa de competição em que os participantes disputavam uma vaga no projeto final, o Enhypen estreou em novembro de 2020. Originalmente composto por sete integrantes (Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, Ni-ki e Heeseung), o grupo é gerenciado pela Belift Lab, subsidiária da HYBE.

Em março deste ano, Heeseung anunciou seu desligamento do Enhypen para focar em projetos pessoais e na carreira solo. Atualmente, o grupo segue com as atividades normalmente com os outros seis membros.

Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN

Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação
Grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação
Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação
Grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação
Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação
1 de 5
Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação

Ouça "Bloody Paradise", que já está disponível nas plataformas digitais:

Leia mais

Imagem - 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna o 2º filme com maior bilheteria no Brasil, superando 'Vingadores: Ultimato'

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna o 2º filme com maior bilheteria no Brasil, superando 'Vingadores: Ultimato'

Imagem - Rupert Grint, o Ron Weasley de Harry Potter, anuncia retorno ao personagem aos 38 anos

Rupert Grint, o Ron Weasley de Harry Potter, anuncia retorno ao personagem aos 38 anos

Imagem - Órfão na adolescência, Alexandre Nero revela que virou artista por necessidade: 'Precisava trabalhar'

Órfão na adolescência, Alexandre Nero revela que virou artista por necessidade: 'Precisava trabalhar'

Tags:

Luísa Sonza K-pop Enhypen

Mais recentes

Imagem - Miss Brasil perde coroa após descumprir regra; entenda

Miss Brasil perde coroa após descumprir regra; entenda
Imagem - Esfregar o xampu no couro cabeludo: por que pode deixar o cabelo mais oleoso, segundo especialistas em beleza

Esfregar o xampu no couro cabeludo: por que pode deixar o cabelo mais oleoso, segundo especialistas em beleza
Imagem - Veja como limpar mármore sem manchas: os produtos que devem ficar longe de pedras naturais para preservar o brilho da superfície

Veja como limpar mármore sem manchas: os produtos que devem ficar longe de pedras naturais para preservar o brilho da superfície