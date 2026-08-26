Luísa Sonza e grupo de k-pop Enhypen lançam parceria inédita nesta quarta (26); ouça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:30
O grupo sul-coreano Enhypen lançou nesta quarta-feira (26) uma versão do single “Bloody Paradise” em colaboração com a cantora Luísa Sonza. A faixa original integra o álbum “The Sin: Bliss”, lançado na última sexta-feira (21), e agora ganha uma nova roupagem com elementos de funk e trechos em português.
Intitulada “Bloody Paradise (English Ver.) Feat. Luísa Sonza”, a faixa é interpretada em inglês e conta com um trecho cantado pela brasileira: "Quarenta graus, teu pulso acelerou. Calor carnal, menina veneno".
A produção musical é assinada por JULiA LEWiS, produtor que trabalhou com Bad Bunny na faixa "DTmF", vencedora da categoria de Melhor Performance de Música Urbana no Grammy Latino.
Luísa Sonza
Enhypen no Brasil
O septeto se apresentou pela primeira vez no Brasil em 4 de julho deste ano, no Nubank Parque, em São Paulo. Com ingressos esgotados e quase três horas de duração, o Enhypen celebrou no país a marca do 100º show de sua carreira. A apresentação fez parte da turnê “Blood Saga”, iniciada em Seul, capital da Coreia do Sul.
O grupo é dono de hits como “Bite Me”, “Bad Desire”, “Fever” e “Drunk-Dazed”. Formado por meio do reality show de sobrevivência I-Land, programa de competição em que os participantes disputavam uma vaga no projeto final, o Enhypen estreou em novembro de 2020. Originalmente composto por sete integrantes (Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, Ni-ki e Heeseung), o grupo é gerenciado pela Belift Lab, subsidiária da HYBE.
Em março deste ano, Heeseung anunciou seu desligamento do Enhypen para focar em projetos pessoais e na carreira solo. Atualmente, o grupo segue com as atividades normalmente com os outros seis membros.
Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN
Ouça "Bloody Paradise", que já está disponível nas plataformas digitais: