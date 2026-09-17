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Luísa Sonza publica fotos inéditas do pedido de casamento com Luis Ribeirinho

Cantora compartilhou registros feitos com câmera analógica e se declarou ao médico português, com quem está noiva desde agosto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 21:40

Luísa Sonza compartilha fotos inéditas do pedido de casamento com Luis Ribeirinho
Luísa Sonza compartilha fotos inéditas do pedido de casamento com Luis Ribeirinho Crédito: Reprodução

Luísa Sonza abriu o álbum de memórias do dia em que ficou noiva. Nesta quinta-feira (17), a cantora compartilhou novos registros do pedido de casamento feito por Luis Ribeirinho, em fotos captadas por uma câmera analógica.

Nas imagens, os dois aparecem em clima romântico às margens de um lago na Alemanha. O casal troca carinhos, aparece aos beijos e posa junto com uma rosa. O efeito vintage das fotografias deixou os registros com uma estética cinematográfica, destacando as montanhas ao fundo.

Luísa Sonza compartilha fotos inéditas do pedido de casamento

Luísa Sonza compartilhou novas fotos do pedido de casamento com Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza compartilhou novas fotos do pedido de casamento com Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza compartilhou novas fotos do pedido de casamento com Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza compartilhou novas fotos do pedido de casamento com Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza compartilhou novas fotos do pedido de casamento com Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza compartilhou novas fotos do pedido de casamento com Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza compartilhou novas fotos do pedido de casamento com Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
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Luísa Sonza compartilhou novas fotos do pedido de casamento com Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram

Na legenda da publicação, Luísa falou sobre o significado do momento e fez uma declaração sobre o amor: "Num mundo cheio de ódio, nunca desistir de amar é a verdadeira força".

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Luis Ribeirinho também reagiu à postagem. Nos comentários, o médico escreveu "Meu amor", acompanhado de um emoji de coração.

O pedido aconteceu em 21 de agosto, durante uma viagem do casal pela Alemanha. Luis e Luísa estão juntos desde 2024, depois de se conhecerem no fim de 2023, quando o médico estava de férias no Brasil. Ele assistiu a um show da cantora no Rio de Janeiro e os dois começaram a se aproximar.

Desde então, os dois mantêm um relacionamento à distância, já que Luis trabalha na Alemanha. Em entrevista ao gshow, Luísa já brincou sobre a experiência: "Estou em um relacionamento no qual meu namorado vive na Alemanha, inclusive é incrível. Eu recomendo pra vocês".

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