SURPRESA

Luísa Sonza reage à fala de Gustavo Mioto sobre briga: 'Não faço ideia! Juro por Deus'

Cantora se mostrou surpresa com relato de desentendimento feito por Mioto em programa de TV

Luísa Sonza se manifestou após o cantor Gustavo Mioto revelar publicamente que já teve um desentendimento com a artista. Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, Luísa reagiu com espanto à declaração e disse não se lembrar do episódio. >

A declaração que gerou repercussão aconteceu durante a participação de Gustavo Mioto no Sabadou com Virginia, apresentado por Virginia Fonseca, no SBT. Ao ser perguntado sobre experiências negativas no meio artístico, o cantor afirmou que é comum se envolver em situações desconfortáveis e citou Luísa como protagonista de um desses momentos.>