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Luiz Caldas anuncia sessão extra no TCA após esgotar ingressos para show em Salvador

Nova apresentação de “Luiz Caldas Acústico” será no dia 8 de novembro, às 20h; primeira sessão, marcada para as 17h, está lotada.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 23:30

Luiz Caldas
Luiz Caldas Crédito: Divulgação

A procura pelo show “Luiz Caldas Acústico” garantiu uma sessão extra no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Depois de esgotar os ingressos para a apresentação das 17h, o cantor anunciou uma nova sessão no dia 8 de novembro, às 20h, na Sala Principal do teatro.

O espetáculo propõe uma viagem pela trajetória musical de Luiz Caldas, reunindo sucessos da carreira, clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) e canções internacionais que influenciaram sua formação artística.

Com novos arranjos, o repertório apresenta outras leituras para músicas conhecidas do público e destaca a versatilidade do artista como cantor, compositor e instrumentista. A proposta também percorre diferentes gêneros e períodos musicais, combinando composições autorais e releituras.

Luiz Caldas

Luiz Caldas por Márcio Santos/divulgação
Luiz Caldas por Maysa Polcri/ Divulgação
Luiz Caldas por Ana Albuquerque/CORREIO
Luiz Caldas por André Fofano - Divulgação
Luiz Caldas por André Fofano
Luiz Caldas por divulgação
Luiz Caldas por andré fofano
Luiz Caldas por Reprodução
Luiz Caldas por Divulgação
Luiz Caldas por Divulgação
Luiz Caldas por divulgação
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Luiz Caldas por Márcio Santos/divulgação

Com mais de cinco décadas de carreira, Luiz Caldas construiu uma trajetória marcada pela diversidade sonora e pela capacidade de transitar entre estilos. No formato acústico, o artista revisita parte desse percurso em uma apresentação que valoriza as canções e suas possibilidades musicais.

Os ingressos para a sessão extra estão disponíveis pela Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves. Os valores variam de R$ 90 a R$ 200, conforme o setor e a modalidade de entrada.

SERVIÇO

Luiz Caldas Acústico – Sessão extra

Data: 8 de novembro, domingo

Horário: 20h

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Salvador

Ingressos: de R$ 90 a R$ 200

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Classificação: 12 anos

Produção: Carambola Produções

Realização: APB Produções

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