MÚSICA

Luiz Caldas anuncia sessão extra no TCA após esgotar ingressos para show em Salvador

Nova apresentação de “Luiz Caldas Acústico” será no dia 8 de novembro, às 20h; primeira sessão, marcada para as 17h, está lotada.

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 23:30

Luiz Caldas Crédito: Divulgação

A procura pelo show “Luiz Caldas Acústico” garantiu uma sessão extra no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Depois de esgotar os ingressos para a apresentação das 17h, o cantor anunciou uma nova sessão no dia 8 de novembro, às 20h, na Sala Principal do teatro.

O espetáculo propõe uma viagem pela trajetória musical de Luiz Caldas, reunindo sucessos da carreira, clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) e canções internacionais que influenciaram sua formação artística.

Com novos arranjos, o repertório apresenta outras leituras para músicas conhecidas do público e destaca a versatilidade do artista como cantor, compositor e instrumentista. A proposta também percorre diferentes gêneros e períodos musicais, combinando composições autorais e releituras.

Luiz Caldas 1 de 11

Com mais de cinco décadas de carreira, Luiz Caldas construiu uma trajetória marcada pela diversidade sonora e pela capacidade de transitar entre estilos. No formato acústico, o artista revisita parte desse percurso em uma apresentação que valoriza as canções e suas possibilidades musicais.

Os ingressos para a sessão extra estão disponíveis pela Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves. Os valores variam de R$ 90 a R$ 200, conforme o setor e a modalidade de entrada.

SERVIÇO

Luiz Caldas Acústico – Sessão extra

Data: 8 de novembro, domingo

Horário: 20h

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Salvador

Ingressos: de R$ 90 a R$ 200

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Classificação: 12 anos

Produção: Carambola Produções