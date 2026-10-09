Luiz Caldas anuncia sessão extra no TCA após esgotar ingressos para show em Salvador

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 23:30
A procura pelo show “Luiz Caldas Acústico” garantiu uma sessão extra no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Depois de esgotar os ingressos para a apresentação das 17h, o cantor anunciou uma nova sessão no dia 8 de novembro, às 20h, na Sala Principal do teatro.
O espetáculo propõe uma viagem pela trajetória musical de Luiz Caldas, reunindo sucessos da carreira, clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) e canções internacionais que influenciaram sua formação artística.
Com novos arranjos, o repertório apresenta outras leituras para músicas conhecidas do público e destaca a versatilidade do artista como cantor, compositor e instrumentista. A proposta também percorre diferentes gêneros e períodos musicais, combinando composições autorais e releituras.
Luiz Caldas
Com mais de cinco décadas de carreira, Luiz Caldas construiu uma trajetória marcada pela diversidade sonora e pela capacidade de transitar entre estilos. No formato acústico, o artista revisita parte desse percurso em uma apresentação que valoriza as canções e suas possibilidades musicais.
Os ingressos para a sessão extra estão disponíveis pela Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves. Os valores variam de R$ 90 a R$ 200, conforme o setor e a modalidade de entrada.
SERVIÇO
Luiz Caldas Acústico – Sessão extra
Data: 8 de novembro, domingo
Horário: 20h
Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Salvador
Ingressos: de R$ 90 a R$ 200
Vendas: Sympla e bilheteria do TCA
Classificação: 12 anos
Produção: Carambola Produções
Realização: APB Produções