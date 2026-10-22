POLARIZAÇÃO

Luiza Ambiel recebe proposta inusitada de assinante para trocar voto por conteúdo adulto: ‘Fiquei sem reação’

Ex-musa da Banheira do Gugu contou que assinante ofereceu votar no candidato de sua preferência em troca de um mês grátis de conteúdo adulto

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:51

Luiza Ambiel ficou surpresa ao receber uma proposta de troca de voto por assinatura gratuita de sua plataforma de conteúdo adulto Crédito: Reprodução

A modelo e criadora de conteúdo adulto Luiza Ambiel, de 54 anos, ficou surpresa ao receber uma proposta envolvendo as eleições. Um assinante de sua plataforma sugeriu votar no candidato de preferência da famosa em troca de 30 dias de acesso gratuito a fotos e vídeos exclusivos.

Em relato divulgado pelo portal Terra, a ex-musa da Banheira do Gugu contou que a conversa começou com assuntos relacionados aos conteúdos que produz, mas tomou um rumo inesperado quando o seguidor passou a perguntar sobre suas opiniões políticas.

Luiza Ambiel 1 de 5

“Ele falou que estava tudo muito dividido, que já não aguentava tanta discussão. Depois perguntou se eu era de direita ou de esquerda”, relatou Luiza.

Segundo a modelo, o homem continuou insistindo em saber em quem ela votaria até apresentar a proposta. “Ele disse: ‘Se você quiser, posso votar no seu candidato em troca de uma assinatura gratuita de 30 dias’. Fiquei sem reação. Como assim vai escolher em quem votar para ganhar uma assinatura?”, contou.

Luiza afirmou que já recebeu pedidos incomuns de admiradores, mas nunca havia sido procurada com uma oferta envolvendo o voto. Ela não revelou sua preferência política, a identidade do assinante nem informou ter aceitado a proposta.

Ofertas inusitadas

A negociação eleitoral não foi a primeira situação curiosa vivida pela modelo com seus seguidores. Em fevereiro de 2026, Luiza contou que recebeu ofertas pela água usada em sua banheira, com propostas que teriam chegado a R$ 10 mil. Ela também já revelou ter vendido uma peça íntima usada por R$ 25 mil.