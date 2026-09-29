Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luiza Ambiel relembra suposto assédio envolvendo Sérgio Hondjakoff em reality da Record

Modelo afirma que teria sido vítima de uma situação com o ator durante o ‘Made in Japão’, em 2020; relato voltou à tona após acusações feitas em ‘A Fazenda 18’

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:52

Luiza Ambiel relembrou um episódio envolvendo Sérgio Hondjakoff durante um reality da Record em 2020
Luiza Ambiel relembrou um episódio envolvendo Sérgio Hondjakoff durante um reality da Record em 2020 Crédito: Reprodução

As acusações contra Sérgio Hondjakoff em A Fazenda 18 fizeram Luiza Ambiel relembrar um episódio que, segundo ela, aconteceu durante outro reality da Record. A modelo afirmou ter vivido uma situação de assédio envolvendo o ator durante as gravações de “Made in Japão”, em 2020.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, Luiza contou que estava em uma fila para uma prova quando Sérgio teria se posicionado atrás dela e, segundo seu relato, encostado as partes íntimas em seu corpo. A modelo disse que reagiu imediatamente ao episódio. “Eu dei um grito”, afirmou. Luiza contou ainda que começou a xingar o ator e tentou confrontá-lo, mas foi contida por outras participantes.

Segundo a modelo, o local não tinha câmeras, mas os participantes utilizavam microfones. Ela afirma que sua reação foi registrada pelo equipamento e que, posteriormente, a produção conversou com ela e decidiu retirar Sérgio do programa.

Sérgio Hondjakoff

Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
1 de 5
Sérgio Hondjakoff por Reprodução

Na época, porém, a saída do ator foi atribuída publicamente a problemas na coluna. Luiza afirma que esse não teria sido o verdadeiro motivo do afastamento. “Ele foi tirado do programa, como se ele tivesse saído com dor nas costas. Não foi, foi por causa disso”, declarou.

Leia mais

‘A Fazenda 18’: Serginho Hondjakoff é acusado de racismo e assédio durante dinâmica

Luana Piovani detona Luciano Huck e Angélica após polêmica com plataforma eleitoral

'Quem Ama Cuida': Pilar manda Tom investigar dinheiro usado por Adriana nesta terça-feira (29)

Veja as previsões para os 12 signos nesta terça-feira (29)

Josyara e Roberto Mendes se encontram no Tiny Desk Brasil em homenagem à música baiana

A modelo também explicou que não procurou a polícia naquele momento. Segundo ela, levou em consideração que a esposa de Sérgio estava grávida e entendeu que a decisão da produção de retirá-lo do reality havia sido uma resposta ao episódio.

O relato voltou a circular após Ana Bruna Avila fazer uma acusação semelhante contra Sérgio em A Fazenda 18. Durante o reality, ela afirmou que o ator teria encostado suas partes íntimas nela durante um abraço. Sérgio negou a acusação e afirmou que o contato teria acontecido durante um abraço sem maldade.

As situações relatadas por Luiza e Ana Bruna são alegações das participantes, e não há, no material citado, decisão judicial que confirme os episódios.

Leia mais

Imagem - Chega ao fim o relacionamento de Rubens Barrichello e Cíntia Chagas após cerca de um mês juntos

Chega ao fim o relacionamento de Rubens Barrichello e Cíntia Chagas após cerca de um mês juntos

Imagem - Aprenda a fazer focaccia para o café da tarde

Aprenda a fazer focaccia para o café da tarde

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (30), Severa promete investigar a paternidade de Alex

Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (30), Severa promete investigar a paternidade de Alex

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Helicóptero que levava Rick voava em espaço aéreo não controlado, diz FAB

Helicóptero que levava Rick voava em espaço aéreo não controlado, diz FAB
Imagem - O mês acaba em alta: 5 signos podem receber uma virada de prosperidade no último dia de setembro

O mês acaba em alta: 5 signos podem receber uma virada de prosperidade no último dia de setembro