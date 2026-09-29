POLÊMICA

Luiza Ambiel relembra suposto assédio envolvendo Sérgio Hondjakoff em reality da Record

Modelo afirma que teria sido vítima de uma situação com o ator durante o ‘Made in Japão’, em 2020; relato voltou à tona após acusações feitas em ‘A Fazenda 18’

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:52

Luiza Ambiel relembrou um episódio envolvendo Sérgio Hondjakoff durante um reality da Record em 2020 Crédito: Reprodução

As acusações contra Sérgio Hondjakoff em A Fazenda 18 fizeram Luiza Ambiel relembrar um episódio que, segundo ela, aconteceu durante outro reality da Record. A modelo afirmou ter vivido uma situação de assédio envolvendo o ator durante as gravações de “Made in Japão”, em 2020.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, Luiza contou que estava em uma fila para uma prova quando Sérgio teria se posicionado atrás dela e, segundo seu relato, encostado as partes íntimas em seu corpo. A modelo disse que reagiu imediatamente ao episódio. “Eu dei um grito”, afirmou. Luiza contou ainda que começou a xingar o ator e tentou confrontá-lo, mas foi contida por outras participantes.

Segundo a modelo, o local não tinha câmeras, mas os participantes utilizavam microfones. Ela afirma que sua reação foi registrada pelo equipamento e que, posteriormente, a produção conversou com ela e decidiu retirar Sérgio do programa.

Sérgio Hondjakoff 1 de 5

Na época, porém, a saída do ator foi atribuída publicamente a problemas na coluna. Luiza afirma que esse não teria sido o verdadeiro motivo do afastamento. “Ele foi tirado do programa, como se ele tivesse saído com dor nas costas. Não foi, foi por causa disso”, declarou.

A modelo também explicou que não procurou a polícia naquele momento. Segundo ela, levou em consideração que a esposa de Sérgio estava grávida e entendeu que a decisão da produção de retirá-lo do reality havia sido uma resposta ao episódio.

O relato voltou a circular após Ana Bruna Avila fazer uma acusação semelhante contra Sérgio em A Fazenda 18. Durante o reality, ela afirmou que o ator teria encostado suas partes íntimas nela durante um abraço. Sérgio negou a acusação e afirmou que o contato teria acontecido durante um abraço sem maldade.