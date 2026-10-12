AGRESSÃO

Luiza Brunet receberá R$ 150 mil de ex-namorado após agressão que deixou quatro costelas fraturadas

Justiça condenou empresário Lirio Parisotto a indenizar a modelo por danos morais; valor ainda será acrescido de juros e correção monetária

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:11

Luiza Brunet pede R$ 1 milhão de ex-marido por danos à carreira causados por agressão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A modelo e ativista Luiza Brunet receberá uma indenização de R$ 150 mil por danos morais após uma decisão da Justiça de São Paulo contra seu ex-namorado, o empresário Lirio Parisotto. O caso envolve uma agressão ocorrida em maio de 2016, durante uma viagem do então casal a Nova York, nos Estados Unidos.

A sentença foi assinada na última quinta-feira (8), pela 36ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. Na ocasião, Luiza sofreu quatro fraturas nas costelas, além de hematomas no rosto e em outras partes do corpo.

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Segundo informações do processo divulgadas pelo Terra, a defesa de Parisotto argumentou que a própria modelo teria prejudicado a imagem do empresário ao se envolver em campanhas de combate à violência contra mulheres.

O juiz, no entanto, reconheceu a gravidade das agressões e determinou o pagamento da indenização por danos morais. O valor de R$ 150 mil ainda deverá passar por correção monetária e acréscimo de juros, considerando a data do episódio, em 22 de maio de 2016. A Justiça rejeitou, por outro lado, o pedido de reparação por danos materiais, sendo o entendimento de que não houve comprovação suficiente de que Luiza perdeu oportunidades profissionais em consequência das agressões.

A modelo denunciou o então companheiro em 2016, após retornar da viagem aos Estados Unidos e, desde então, passou a abordar publicamente a violência doméstica e a importância de denunciar agressores.