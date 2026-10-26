Lula faz discurso da vitória com camisa de marca que teve Luciano Huck como sócio; peça está na promoção

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Giuliana Mancini
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:06
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu uma camisa da marca Reserva para fazer o discurso da vitória no Hotel InterContinental, em São Paulo. A peça índigo, de estilo casual, chamou atenção na primeira aparição do petista após a conquista do quarto mandato presidencial.
No site oficial da grife carioca, o modelo clássico jeans, confeccionado em 100% algodão, é anunciado por R$ 449. Com desconto promocional, o valor cai para R$ 224,90.
Camisa usada por Lula no discurso de reeleição é da Reserva
Conhecida pela logomarca de um pica-pau vermelho, a Reserva conquistou espaço no mercado de moda masculina com peças de estilo casual urbano. A marca também já contou com a participação de celebridades em campanhas publicitárias, como o ator Rodrigo Santoro e o cantor João Gomes.
Entre os nomes ligados à trajetória da empresa está o apresentador Luciano Huck, que foi sócio e investidor da grife. Em 2011, ele participou da expansão dos negócios, mas, alguns anos depois, deixou de ser associado à marca como proprietário.