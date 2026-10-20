ELEIÇÕES 2026

Lula ou Bolsonaro? Saiba em qual candidato os campeões do BBB votam

Em um momento de tensão política no Brasil vários ex-BBBs se posicionaram sobre quem devem votar para presidente do Brasil.

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:52

Veja em quem cada ex-BBB vota nas Eleições 2026 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Campeões do reality show têm usado as redes sociais para manifestar preferências políticas. Alguns emitem declarações explícitas, demonstrações de apoio e posicionamentos discretos. Já outros deixam claro se votam em Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo (25).

Confira:

Campeões BBB 1 de 4

BBB 1: Kleber Bambam

Dos Estados Unidos, em Miami, Kleber Bambam, campeão da primeira edição do Big Brother Brasil, declarou apoio político à família Bolsonaro Crédito: Reprodução

BBB 2: Rodrigo Cowboy

Campeão do BBB 2, e veterano no BBB 26, Rodrigo Cowboy não se manifestou publicamente sobre seu voto. O ex-BBB vive no interior de São Paulo e trabalha como gestor imobiliário Crédito: Reprodução

BBB 3: Dhomini

Dhomini, vencedor do BBB 3, declarou ser um apoiador e defensor de Jair Bolsonaro. Também tentou ingressar na política, ao disputar uma vaga de vereador em 2004 e de deputado federal em 2010, mas não conseguiu se eleger Crédito: Reprodução

BBB 4: Cida Santos

“Prefiro não falar de política”, disse Cida Santos, ex-babá, que vive em Itaguaí, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Em 2014, concorreu a uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo PTdoB, mas recebeu apenas 167 votos.Primeira mulher a vencer o "Big Brother Brasil", Cida Santos prefere não declarar publicamente seu voto. “Prefiro não falar de política”, afirmou a ex-babá, que vive em Itaguaí, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Em 2014, Cida concorreu a uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo PTdoB, mas recebeu apenas 167 votos.

BBB 5: Jean Wyllys

Jean Wyllys Crédito: Reprodução

De esquerda, Jean Wyllys foi um dos vencedores mais emblemáticos do BBB. Exerceu três mandatos como deputado federal pelo PSOL, após ser eleito em 2010, 2014 e 2018. O ex-BBB é um defensor do governo Lula e usa as redes sociais para se posicionar contra a campanha de Flávio Bolsonaro.

BBB 6: Mara Viana

Mara Viana Crédito: Reprodução

Formada em Teologia e Psicologia, Mara Viana não se posicionou, mas segue o presidente Lula e nenhum integrante da família Bolsonaro nas redes sociais.

BBB 7: Diego Alemão

Diego Alemão Crédito: Reprodução

Diego Alemão também tentou seguir na carreira política. Em 2014, concorreu a uma vaga de deputado federal pelo PV, mas não se declarou publicamente em quem deve votar, mas segue perfis de Jair e Flávio Bolsonaro nas redes sociais, e não segue Lula.

BBB 8: Rafinha

Rafinha Crédito: Reprodução

Campeão do BBB 8, Rafinha também não costuma se manifestar publicamente sobre política, e não segue perfis de candidatos nas redes sociais.

BBB 9: Max Porto

Max Porto Crédito: Reprodução

Max também prefere manter sua escolha eleitoral em sigilo.

BBB 10: Marcelo Dourado

Marcelo Dourado Crédito: Reprodução

O atleta de artes marciais Marcelo Dourado declarou que pretende votar em Lula (PT). O vencedor do BBB 10 também tem usado as redes sociais para se manifestar sobre política e defender seu candidato.

BBB 11: Maria Melilo

Maria Mello Crédito: Reprodução

“Sou 13”, disse diretamente Maria Melilo, campeã do BBB 11, ao declarar voto em Lula. Em 2014, a ex-BBB concorreu a uma vaga de deputada estadual por São Paulo. Sua campanha tinha como uma das principais bandeiras o diagnóstico precoce de cancer, doença que ela própria enfrentou. Com o slogan “Uma Maria pelas Marias”, conquistou 3.199 de votos, mas não foi eleita.

BBB 13: Fernanda Keulla

Fernanda Keulla Crédito: Reprodução

Fernanda Keulla não se manifestou publicamente sobre a eleição em questão. Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, em 2021, a campeã do BBB 12, criticou tanto o governo de Jair Bolsonaro quanto o PT.

“Eu não concordo com o governo Bolsonaro, acho que ele é um negacionista, pegou muito nessa pandemia. Mas também não sou a favor do Lula, eu não gosto do PT. Acho que o partido quebrou o Brasil”, declarou na ocasião.

BBB 14: Vanessa Mesquita

Vanessa Mesquita Crédito: Reprodução

Campeã do BBB 14, a médica veterinária Vanessa Mesquita não declarou seu voto, mas já compartilhou publicações favoráveis a Lula, do PT, nas redes sociais.

BBB 15: Cézar Lima

Cézar Lima Crédito: Reprodução

Vencedor do BBB 15, Cézar Lima não se manifestou publicamente sobre seu voto. O ex-BBB também tentou seguir na política, em 2016, concorreu a uma vaga de vereador em Curitiba pelo Partido Verde (PV). Dois anos depois, disputou uma cadeira de deputado federal pela mesma legenda, mas não conseguiu se eleger. Nas redes sociais, não segue nenhum dos dois candidatos à Presidência do Brasil.

BBB 16: Munik Nunes

Munik Nunes Crédito: Reprodução

Munik Nunes declarou apoio a Flávio Bolsonaro e publicou uma foto fazendo o número 22 com os dedos durante um ato ligado ao PL na Avenida Paulista, segundo o jornal Extra.

BBB 17: Emilly Araújo

Emilly Araújo Crédito: Reproduçaõ

“Eu faço parte da geração que aposentou o PT”, escreveu Emilly Araújo ao manifestar sua preferência política. A campeã do BBB 17 declarou apoio a Flávio Bolsonaro.

BBB 18: Gleici Damasceno

Gleici Damasceno Crédito: Reprodução

Nascida no Acre, Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, se manifestou em defesa de Lula (PT). “Sou uma mulher preta, nascida no Acre, e minha história também atravessa pelas políticas públicas que chegaram até a minha família”, afirmou a vencedora do "BBB 18" ao explicar sua posição política.

BBB 19: Paula von Sperling

Paula von Sperling Crédito: Reprodução

A advogada Paula von Sperling, vencedora do BBB 19, demonstrou ser apoiadora de Flávio Bolsonaro ao compartilhar posts com críticas ao PT.

BBB 20: Thelma Assis

Thelma Assis Crédito: Reprodução

Médica e campeã do BBB 20, também declarou apoio a Lula.“Sou preta, sou samba, sou resistência”, afirmou.

BBB 22: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar Crédito: Reprodução

O ator Arthur Aguiar não mencionou diretamente o nome de seu candidato, mas já alfinetou o PT e deu a entender que pretende votar em Flávio Bolsonaro. “As pessoas dizem que são a favor da democracia. Aí eu vou e digo, dou a entender em quem eu vou votar, e as pessoas se revoltam”, afirmou o ator no domingo, dia 18, enquanto vestia uma camisa da seleção brasileira.

BBB 25: Renata Saldanha

Renata Saldanha Crédito: Reprodução

Campeã do BBB 25, Renata Saldanha é apontada como eleitora de Lula. A bailarina cearense começou a dançar em um projeto social de Fortaleza e curtiu o post da melhor amiga, a também ex-BBB Eva, se manifestando a favor do PT.

BBB 26: Ana Paula Renault

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução