Lula ou Bolsonaro? Saiba em qual candidato os campeões do BBB votam

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Felipe Sena
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:52
Campeões do reality show têm usado as redes sociais para manifestar preferências políticas. Alguns emitem declarações explícitas, demonstrações de apoio e posicionamentos discretos. Já outros deixam claro se votam em Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo (25).
Confira:
Campeões BBB
“Prefiro não falar de política”, disse Cida Santos, ex-babá, que vive em Itaguaí, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Em 2014, concorreu a uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo PTdoB, mas recebeu apenas 167 votos.Primeira mulher a vencer o "Big Brother Brasil", Cida Santos prefere não declarar publicamente seu voto. “Prefiro não falar de política”, afirmou a ex-babá, que vive em Itaguaí, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Em 2014, Cida concorreu a uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo PTdoB, mas recebeu apenas 167 votos.
De esquerda, Jean Wyllys foi um dos vencedores mais emblemáticos do BBB. Exerceu três mandatos como deputado federal pelo PSOL, após ser eleito em 2010, 2014 e 2018. O ex-BBB é um defensor do governo Lula e usa as redes sociais para se posicionar contra a campanha de Flávio Bolsonaro.
Formada em Teologia e Psicologia, Mara Viana não se posicionou, mas segue o presidente Lula e nenhum integrante da família Bolsonaro nas redes sociais.
Diego Alemão também tentou seguir na carreira política. Em 2014, concorreu a uma vaga de deputado federal pelo PV, mas não se declarou publicamente em quem deve votar, mas segue perfis de Jair e Flávio Bolsonaro nas redes sociais, e não segue Lula.
Campeão do BBB 8, Rafinha também não costuma se manifestar publicamente sobre política, e não segue perfis de candidatos nas redes sociais.
Max também prefere manter sua escolha eleitoral em sigilo.
O atleta de artes marciais Marcelo Dourado declarou que pretende votar em Lula (PT). O vencedor do BBB 10 também tem usado as redes sociais para se manifestar sobre política e defender seu candidato.
“Sou 13”, disse diretamente Maria Melilo, campeã do BBB 11, ao declarar voto em Lula. Em 2014, a ex-BBB concorreu a uma vaga de deputada estadual por São Paulo. Sua campanha tinha como uma das principais bandeiras o diagnóstico precoce de cancer, doença que ela própria enfrentou. Com o slogan “Uma Maria pelas Marias”, conquistou 3.199 de votos, mas não foi eleita.
Fernanda Keulla não se manifestou publicamente sobre a eleição em questão. Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, em 2021, a campeã do BBB 12, criticou tanto o governo de Jair Bolsonaro quanto o PT.
“Eu não concordo com o governo Bolsonaro, acho que ele é um negacionista, pegou muito nessa pandemia. Mas também não sou a favor do Lula, eu não gosto do PT. Acho que o partido quebrou o Brasil”, declarou na ocasião.
Campeã do BBB 14, a médica veterinária Vanessa Mesquita não declarou seu voto, mas já compartilhou publicações favoráveis a Lula, do PT, nas redes sociais.
Vencedor do BBB 15, Cézar Lima não se manifestou publicamente sobre seu voto. O ex-BBB também tentou seguir na política, em 2016, concorreu a uma vaga de vereador em Curitiba pelo Partido Verde (PV). Dois anos depois, disputou uma cadeira de deputado federal pela mesma legenda, mas não conseguiu se eleger. Nas redes sociais, não segue nenhum dos dois candidatos à Presidência do Brasil.
Munik Nunes declarou apoio a Flávio Bolsonaro e publicou uma foto fazendo o número 22 com os dedos durante um ato ligado ao PL na Avenida Paulista, segundo o jornal Extra.
“Eu faço parte da geração que aposentou o PT”, escreveu Emilly Araújo ao manifestar sua preferência política. A campeã do BBB 17 declarou apoio a Flávio Bolsonaro.
Nascida no Acre, Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, se manifestou em defesa de Lula (PT). “Sou uma mulher preta, nascida no Acre, e minha história também atravessa pelas políticas públicas que chegaram até a minha família”, afirmou a vencedora do "BBB 18" ao explicar sua posição política.
A advogada Paula von Sperling, vencedora do BBB 19, demonstrou ser apoiadora de Flávio Bolsonaro ao compartilhar posts com críticas ao PT.
Médica e campeã do BBB 20, também declarou apoio a Lula.“Sou preta, sou samba, sou resistência”, afirmou.
O ator Arthur Aguiar não mencionou diretamente o nome de seu candidato, mas já alfinetou o PT e deu a entender que pretende votar em Flávio Bolsonaro. “As pessoas dizem que são a favor da democracia. Aí eu vou e digo, dou a entender em quem eu vou votar, e as pessoas se revoltam”, afirmou o ator no domingo, dia 18, enquanto vestia uma camisa da seleção brasileira.
Campeã do BBB 25, Renata Saldanha é apontada como eleitora de Lula. A bailarina cearense começou a dançar em um projeto social de Fortaleza e curtiu o post da melhor amiga, a também ex-BBB Eva, se manifestando a favor do PT.
Vencedora do BBB 26, Ana Paula Renault tem se manifestado publicamente em defesa de Lula e contra Jair Bolsonaro. “Você pode até achar Lula e Bolsonaro corruptos, mas só um deles é perigoso para a nossa democracia e para os nossos direitos”, argumentou a jornalista.