ELEIÇÕES

Lula ou Flávio Bolsonaro? Márcia Sensitiva revela o que vê para o 2º turno

Disputa presidencial será decidida no próximo dia 25

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14:06

Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

Uma previsão feita por Márcia Sensitiva voltou a chamar atenção em meio à disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pela Presidência da República. Em entrevista ao Metrópoles no ano passado, a médium falou sobre o futuro político do atual presidente e disse que não via uma nova vitória do petista.

"Eu tinha visto que ele [Lula] ia voltar a ser presidente. Agora, eu não vejo. A resposta é não, como vidente. Tem que fazer o mapa [astral] dele. Aí seria legal", afirmou Márcia na ocasião.

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