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Lula ou Flávio Bolsonaro? Márcia Sensitiva revela o que vê para o 2º turno

Disputa presidencial será decidida no próximo dia 25

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14:06

Márcia Sensitiva
Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

Uma previsão feita por Márcia Sensitiva voltou a chamar atenção em meio à disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pela Presidência da República. Em entrevista ao Metrópoles no ano passado, a médium falou sobre o futuro político do atual presidente e disse que não via uma nova vitória do petista.

"Eu tinha visto que ele [Lula] ia voltar a ser presidente. Agora, eu não vejo. A resposta é não, como vidente. Tem que fazer o mapa [astral] dele. Aí seria legal", afirmou Márcia na ocasião.

Márcia Sensitiva

Márcia Sensitiva por Reprodução
Márcia Sensitiva é internada para cirurgia por Reprodução / Redes sociais
Márcia Sensitiva por Reprodução
Márcia Sensitiva por Reprodução
Marcia Sensitiva no "Avisa Lá que Eu Vou", comandado por Paulo Vieira por Reprodução
Márcia Sensitiva por Reprodução
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Márcia Sensitiva por Reprodução

A declaração voltou a circular nas redes sociais às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula, com uma diferença de 1,87 ponto percentual entre os dois.

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