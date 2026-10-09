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Giuliana Mancini
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14:06
Uma previsão feita por Márcia Sensitiva voltou a chamar atenção em meio à disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pela Presidência da República. Em entrevista ao Metrópoles no ano passado, a médium falou sobre o futuro político do atual presidente e disse que não via uma nova vitória do petista.
"Eu tinha visto que ele [Lula] ia voltar a ser presidente. Agora, eu não vejo. A resposta é não, como vidente. Tem que fazer o mapa [astral] dele. Aí seria legal", afirmou Márcia na ocasião.
Márcia Sensitiva
A declaração voltou a circular nas redes sociais às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula, com uma diferença de 1,87 ponto percentual entre os dois.