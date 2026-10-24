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Lula ou Flávio Bolsonaro? Na véspera das eleições, Ana Maria Braga chora e indica em quem vai votar

Apresentadora publicou vídeo na véspera do segundo turno, pediu atenção ao histórico dos presidenciáveis e defendeu os direitos das mulheres; ela não declarou voto

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18:57

Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

A apresentadora Ana Maria Braga movimentou as redes sociais neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, ao publicar um vídeo com orientações aos eleitores. Sem mencionar diretamente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL), ela pediu que os brasileiros analisem o histórico dos candidatos, rejeitem discursos de ódio e considerem temas como democracia, direitos das mulheres e desigualdade social antes de votar.

A manifestação, embora não cite diretamente em quem a apresentadora vai votar, indica uma possível sinalização de apoio a Lula.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Um dos trechos que chamaram atenção foi a recomendação para que os eleitores não se deixem convencer apenas pelas promessas feitas durante a campanha. "Não se deixe levar por discursos bonitos. Analise o currículo... ou a carteira de trabalho!", afirmou a apresentadora.

A referência à trajetória profissional dos candidatos ganhou repercussão em meio à disputa presidencial. No entanto, Ana Maria não explicou se a declaração era direcionada a algum dos concorrentes.

Ao longo da gravação, a comunicadora também defendeu que os brasileiros observem o posicionamento dos candidatos sobre questões sociais e direitos fundamentais. "Na hora de votar, informe-se! Leia as notícias, conheça o histórico e as propostas do seu candidato. Veja o que ele fala sobre saúde, educação, emprego, racismo, violência contra a mulher e direitos humanos", declarou.

Em outro momento, Ana Maria relembrou a própria trajetória e as dificuldades que enfrentou para estudar e construir uma carreira. Ela contou que precisou sair de casa para conquistar seus objetivos. "Sou uma mulher do interior que precisou fugir de casa para estudar e trabalhou muito para construir a própria história", relatou.

A apresentadora também mencionou a experiência de ter vivido em um período sem democracia no Brasil. "Sou de uma geração que sabe o que é viver sem democracia. Sei o que é não poder falar o que quer, cantar o que quer, ser quem é", afirmou.

A partir dessas lembranças, Ana Maria defendeu um país com mais oportunidades e respeito às diferenças. "Por isso, eu quero um Brasil onde toda menina possa estudar, toda mulher seja respeitada e ninguém seja discriminado por ser quem é ou amar quem ama", disse.

O vídeo também trouxe um recado especialmente direcionado às mulheres. A apresentadora ressaltou que o voto é uma escolha individual e que nenhuma eleitora deve permitir que familiares, companheiros ou empregadores interfiram em sua decisão. "E, nós, mulheres, não podemos abrir mão da nossa voz. Somos maioria e temos o direito de escolher o futuro do nosso país", declarou. "Na hora do voto, é só você e a urna. Não tem marido, filho ou patrão. A sua escolha é sua!", acrescentou.

Ana Maria ainda associou a democracia à garantia de direitos e à convivência entre pessoas com opiniões diferentes. "Democracia é liberdade, respeito e direitos para todos. É menos intolerância, menos violência e mais oportunidades", afirmou.

A publicação ocorreu um dia antes de os brasileiros voltarem às urnas para decidir a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Embora o conteúdo tenha provocado interpretações políticas, a apresentadora não citou nomes nem fez um pedido direto de votos. "Informe-se. Questione. Vote com consciência!", pediu.