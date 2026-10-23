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Lula ou Flávio Bolsonaro? William Bonner volta ao Brasil para votar, fala em 'proteger a democracia' e web vê indireta

Jornalista estava na França com a esposa para comemorar o aniversário dos trigêmeos e publicou mensagem sobre o direito ao voto às vésperas do segundo turno

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 14:00

Natasha Dantas e William Bonner
Natasha Dantas e William Bonner Crédito: Reprodução/Instagram

William Bonner, de 62 anos, voltou ao Brasil para votar no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para este domingo (25). Após passar os últimos dias na França com a esposa, Natasha Dantas, o jornalista publicou uma mensagem sobre a importância de participar da votação e provocou comentários nas redes sociais. 

"E lá vamos nós exercer o direito constitucional de votar e proteger esse direito fundamental da nossa democracia", escreveu Bonner nesta sexta-feira (23), em uma foto ao lado da companheira, de 46 anos, em um ambiente de aeroporto.

William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos

William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos por Reprodução/Instagram
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Bia Bonemer postou uma foto rara ao lado da mãe, Fátima Bernardes por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Fatima Bernardes, Túlio Gadelha e família por Reprodução/Redes Sociais
Bia Bonemer se fantasia dos pais, Fátima Bernardes e William Bonner, ao lado do namorado por Reprodução/Instagram
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
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William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos por Reprodução/Instagram

A declaração levou internautas a interpretarem a mensagem como uma indireta sobre sua posição política. A ex-deputada Manuela d'Ávila comentou a publicação: "Não parece estranho que a pessoa diga que quer proteger o direito ao voto e a gente saiba em quem ela votará no domingo?".

Sandra Annenberg, colega de trabalho do jornalista, também reagiu: "Venham! Exercer esse direito é fundamental e preservar a democracia, idem".

Outro internauta destacou um trecho da mensagem de Bonner e apontou uma "indireta" de voto no candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT): "'E proteger esse direito fundamental da nossa democracia'... Não precisou nem dizer em quem vota e já sabemos! Quem diria que em 2026 teríamos que votar pelo óbvio! Vamos!".

A viagem à França teve como motivo a comemoração dos 29 anos dos trigêmeos Laura, Vinicius e Beatriz, filhos de Bonner com a apresentadora Fátima Bernardes. Os três aniversariantes completaram mais um ano de vida em 21 de outubro e, pela primeira vez em seis anos, conseguiram celebrar a data juntos, em uma reunião intimista em Paris.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Aos 28 anos, filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e William Bonner com cachorrinho filhote de Bia Bonner por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e a filha celebram o aniversário do pai por Reprodução/Instagram
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com foto rara, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
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Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução

Quem são os filhos de Fátima Bernardes e William Bonner?

Laura, Beatriz e Vinícius são frutos do casamento de Fátima Bernardes e William Bonner, que durou de 1997 a 2016. Apesar da notoriedade dos pais na televisão brasileira, os três construíram trajetórias próprias.

Laura e Vinícius vivem em Paris e mantêm uma rotina mais discreta. Beatriz costuma compartilhar momentos do cotidiano nas redes sociais e apresenta o podcast "Cá Entre Nós" ao lado da mãe.

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William Bonner

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