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Lula ou Flávio Bolsonaro? William Bonner volta ao Brasil para votar, fala em 'proteger a democracia' e web vê indireta

Jornalista estava na França com a esposa para comemorar o aniversário dos trigêmeos e publicou mensagem sobre o direito ao voto às vésperas do segundo turno

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 14:00

Natasha Dantas e William Bonner Crédito: Reprodução/Instagram

William Bonner, de 62 anos, voltou ao Brasil para votar no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para este domingo (25). Após passar os últimos dias na França com a esposa, Natasha Dantas, o jornalista publicou uma mensagem sobre a importância de participar da votação e provocou comentários nas redes sociais.

"E lá vamos nós exercer o direito constitucional de votar e proteger esse direito fundamental da nossa democracia", escreveu Bonner nesta sexta-feira (23), em uma foto ao lado da companheira, de 46 anos, em um ambiente de aeroporto.

William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos 1 de 18

A declaração levou internautas a interpretarem a mensagem como uma indireta sobre sua posição política. A ex-deputada Manuela d'Ávila comentou a publicação: "Não parece estranho que a pessoa diga que quer proteger o direito ao voto e a gente saiba em quem ela votará no domingo?".

Sandra Annenberg, colega de trabalho do jornalista, também reagiu: "Venham! Exercer esse direito é fundamental e preservar a democracia, idem".

Outro internauta destacou um trecho da mensagem de Bonner e apontou uma "indireta" de voto no candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT): "'E proteger esse direito fundamental da nossa democracia'... Não precisou nem dizer em quem vota e já sabemos! Quem diria que em 2026 teríamos que votar pelo óbvio! Vamos!".

A viagem à França teve como motivo a comemoração dos 29 anos dos trigêmeos Laura, Vinicius e Beatriz, filhos de Bonner com a apresentadora Fátima Bernardes. Os três aniversariantes completaram mais um ano de vida em 21 de outubro e, pela primeira vez em seis anos, conseguiram celebrar a data juntos, em uma reunião intimista em Paris.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes 1 de 22

Quem são os filhos de Fátima Bernardes e William Bonner?

Laura, Beatriz e Vinícius são frutos do casamento de Fátima Bernardes e William Bonner, que durou de 1997 a 2016. Apesar da notoriedade dos pais na televisão brasileira, os três construíram trajetórias próprias.