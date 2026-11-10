POLÊMICA

Lula pediu foto de cantora nua durante prisão, relata agente da PF

Segundo Jorge Chastalo Filho, presidente também teria sugerido incluir Ana Cañas na lista de visitantes após publicação de imagem em protesto contra o machismo

Fernanda Varela

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 19:37

Lula pediu foto de Ana Cañas, segundo agenda da PF Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria pedido a um advogado uma fotografia da cantora Ana Cañas nua durante o período em que esteve preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, entre 2018 e 2019. O episódio é relatado pelo agente da PF Jorge Chastalo Filho no livro 'Banho de Sol: os 580 Dias de Lula na Prisão', lançado em novembro de 2026.

Segundo o relato, o pedido teria ocorrido em 14 de setembro de 2018, depois que a artista divulgou nas redes sociais uma fotografia sem roupa como forma de protesto contra o machismo e o controle sobre o corpo feminino.

Ana Cañas 1 de 8

No livro, Chastalo afirma ter presenciado uma conversa entre Lula e o advogado Luiz Carlos da Rocha. Na ocasião, o petista teria solicitado uma imagem recente da cantora e comentado, em tom de brincadeira, que pretendia escrever para ela elogiando sua atitude e beleza.

Três dias depois, em 17 de setembro, Lula teria mostrado a fotografia ao agente federal. De acordo com o autor, o então ex-presidente elogiou a aparência da artista e brincou sobre a possibilidade de substituir visitas de políticos por mulheres bonitas.

O assunto teria voltado à conversa em 25 de setembro daquele ano. Conforme o livro, Lula pediu ao advogado Manoel Caetano que convidasse Ana Cañas e outra cantora, cujo nome não foi identificado pelo autor, para as visitas sociais realizadas às quintas-feiras.

A cantora, no entanto, não chegou a visitar Lula durante o período em que ele esteve preso.

O livro reúne registros e lembranças de Jorge Chastalo Filho sobre os 580 dias de prisão do petista. A publicação conta com prefácio do jornalista Juca Kfouri e apresenta episódios de conversas, visitas e reflexões do atual presidente da República durante a detenção.

Quem é Ana Cañas

Nascida em São Paulo, Ana Cañas, de 46 anos, é cantora, compositora e atriz. A artista iniciou sua trajetória musical em 2007, com o álbum 'Amor e Caos', e construiu uma carreira marcada pela mistura de MPB, rock, jazz, soul e pop.

Ao longo da carreira, trabalhou com nomes como Nando Reis, Gilberto Gil e Arnaldo Antunes. Também ganhou reconhecimento pelo espetáculo 'Ana Cañas Canta Belchior', vencedor do Prêmio APCA de melhor show.

Em setembro de 2018, a cantora publicou uma fotografia nua nas redes sociais acompanhada de uma manifestação contra o patriarcado e as imposições sobre o corpo das mulheres. Na publicação, defendeu a liberdade feminina para decidir sobre nudez, roupas, padrões estéticos e direitos reprodutivos.

No ano seguinte, Ana voltou a criticar a censura nas plataformas digitais depois que uma fotografia em que aparecia com os seios à mostra foi removida do Instagram.

A assessoria da cantora não se manifestou sobre o relato até a publicação da reportagem.