Lula pediu foto de cantora nua durante prisão, relata agente da PF

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 19:37
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria pedido a um advogado uma fotografia da cantora Ana Cañas nua durante o período em que esteve preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, entre 2018 e 2019. O episódio é relatado pelo agente da PF Jorge Chastalo Filho no livro 'Banho de Sol: os 580 Dias de Lula na Prisão', lançado em novembro de 2026.
Segundo o relato, o pedido teria ocorrido em 14 de setembro de 2018, depois que a artista divulgou nas redes sociais uma fotografia sem roupa como forma de protesto contra o machismo e o controle sobre o corpo feminino.
Ana Cañas
No livro, Chastalo afirma ter presenciado uma conversa entre Lula e o advogado Luiz Carlos da Rocha. Na ocasião, o petista teria solicitado uma imagem recente da cantora e comentado, em tom de brincadeira, que pretendia escrever para ela elogiando sua atitude e beleza.
Três dias depois, em 17 de setembro, Lula teria mostrado a fotografia ao agente federal. De acordo com o autor, o então ex-presidente elogiou a aparência da artista e brincou sobre a possibilidade de substituir visitas de políticos por mulheres bonitas.
O assunto teria voltado à conversa em 25 de setembro daquele ano. Conforme o livro, Lula pediu ao advogado Manoel Caetano que convidasse Ana Cañas e outra cantora, cujo nome não foi identificado pelo autor, para as visitas sociais realizadas às quintas-feiras.
A cantora, no entanto, não chegou a visitar Lula durante o período em que ele esteve preso.
O livro reúne registros e lembranças de Jorge Chastalo Filho sobre os 580 dias de prisão do petista. A publicação conta com prefácio do jornalista Juca Kfouri e apresenta episódios de conversas, visitas e reflexões do atual presidente da República durante a detenção.
Quem é Ana Cañas
Nascida em São Paulo, Ana Cañas, de 46 anos, é cantora, compositora e atriz. A artista iniciou sua trajetória musical em 2007, com o álbum 'Amor e Caos', e construiu uma carreira marcada pela mistura de MPB, rock, jazz, soul e pop.
Ao longo da carreira, trabalhou com nomes como Nando Reis, Gilberto Gil e Arnaldo Antunes. Também ganhou reconhecimento pelo espetáculo 'Ana Cañas Canta Belchior', vencedor do Prêmio APCA de melhor show.
Em setembro de 2018, a cantora publicou uma fotografia nua nas redes sociais acompanhada de uma manifestação contra o patriarcado e as imposições sobre o corpo das mulheres. Na publicação, defendeu a liberdade feminina para decidir sobre nudez, roupas, padrões estéticos e direitos reprodutivos.
No ano seguinte, Ana voltou a criticar a censura nas plataformas digitais depois que uma fotografia em que aparecia com os seios à mostra foi removida do Instagram.
A assessoria da cantora não se manifestou sobre o relato até a publicação da reportagem.
As informações sobre os episódios envolvendo Lula são atribuídas ao livro de Chastalo Filho e não representam uma confirmação independente das conversas narradas pelo agente.