EDIÇÃO ESPECIAL

Lulu se declara a Roque, e Sinhozinho Malta sai com secretária em 'Roque Santeiro' nesta quinta (26 de novembro)

Jiló revela a Zé das Medalhas que viu Lulu com outro homem, enquanto Ninon escapa de ataque do lobisomem

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 12:00

Sinhozinho Malta (Lima Duarte), Porcina (Regina Duarte) e Roque Santeiro (José Wilker) na novela 'Roque Santeiro' Crédito: REPRODUÇÃO | TV GLOBO

Na Edição Especial de Roque Santeiro nesta quinta-feira (26), Lulu (Cássia Kis) encontra Roque (José Wilker) e se declara para ele. A aproximação dos dois, porém, chega aos ouvidos de Zé das Medalhas (Armando Bógus), quando Jiló (Jorge Coutinho) conta que viu a mulher com outro homem. Enquanto isso, Tânia (Lídia Brondi) visita Porcina (Regina Duarte) e fica desconfiada com a maneira como Roque a trata.

No Rio de Janeiro, Sinhozinho Malta (Lima Duarte) sai com uma secretária e a convida para ir ao seu apartamento. Em Asa Branca, Ninon (Cláudia Raia) quase é atacada pelo lobisomem, mas Rosaly (Ísis de Oliveira) chega a tempo de interromper a ação da criatura, que foge.

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